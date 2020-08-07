相信許多女性都深受便秘問題困擾，通便不順暢，不但滿腹便便深感不適，而且面色也容易變得蠟黃、氣色不佳，甚至冒出痘痘，真的讓人十分心煩！余香凝近日拍片自爆自己也有便秘困擾，不過最近她靠2個妙招，成功讓自己順利排便，解決便秘的方法現在揭曉！

余香凝擁有174cm的高挑瘦削身形，卻被便秘困擾多年。（jenniferyuuu@IG）

余香凝自爆曾一星期無法排便

余香凝近日拍片分享自己二十多年來一直深受便秘問題困擾，她曾嘗試多種方法來讓自己排便，包括進食大量蔬果、多喝水，甚至服用日本酵素，她表示吃完日本酵素後會肚子劇痛並不停腹瀉，雖然能夠排便，但是一旦停用，就可能會一個星期都無法大便。

余香凝一直深受便秘困擾，曾嘗試多種方法來讓自己排便但不成功。（jenniferyuuu@IG）

高人指點起床後2招 解決困擾廿年便秘問題

後來，余香凝決定用自然的方法調理自己身體，不再依賴藥物令自己排便，她分享自己得到一位高人指點，每天早晨起床後養成兩個習慣，竟然神奇地解決了困擾她二十年的便秘問題，曾經無法日日排便的她，現在竟然能夠日日順暢如廁。

余香凝每天飲用健康果汁。（jenniferyuuu@IG）

余香凝起床後必做2個步驟幫助排便：（點閱下圖查看）

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另外，余香凝認為放鬆心情十分重要，如果每天都處於排便的壓力之下，腸道會因壓力而收縮，導致便秘問題更加嚴重。因此，她鼓勵大家要保持放鬆愉悅的心情，適時深呼吸讓自己放輕鬆。

余香凝分享便秘可能因壓力招致。（Jennifer Yu@YouTube）

余香凝是新一代人氣女神：（點閱下圖查看）

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女性比男性更容易出現便秘問題？

根據美國National Institutes of Health的定義，每週排便的次數少於3次，而且便便屬於又硬又乾型、體積很小，排便過程十分困難且產生痛苦，即是便秘。便秘是許多都市人常見的身體問題，當中女性便秘的情況尤為常見，發生機率甚至比男性多了2至3倍，為什麼女性比起男性更容易出現便秘問題？

女性容易出現便秘的4大原因：（點閱下圖查看）

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女生如何改善便秘問題？ 營養師：久坐不動是大忌

註冊營養師楊蒨珩Stephanie表示每日起床先喝一杯暖水再飲果汁，能夠幫助身體增加水分及纖維的攝取，有效改善便秘問題。她提及水果當中除了纖維之外，還含有天然的植物化學成分、抗氧化成分等，能刺激腸道蠕動，尤其是奇異果、火龍果這類水果含有豐富的營養素，因此效果更佳。

蔬果能幫助腸道蠕動。（Jan Sedivy/Unsplash）

營養師推薦能改善便秘問題的食物：（點閱下圖查看）

另外，營養師提醒許多女性會忽略運動，加上因疫情關係許多人在家工作，減少走動的機會。但是久坐不動的話，會導致腸道蠕動減少，食物積存在大腸内較長時間，令水分流失，大便變得乾燥，引發便秘。因此營養師建議即使在家，也應該要做適量的家居運動，或者多點走動，讓腸道一起「動」。

參考資料：〈WHY DO WOMEN GET CONSTIPATED MORE OFTEN THAN MEN?〉,〈Constipation Relief Guide〉