進入秋冬季節，受氣候影響，皮膚缺失水分變得乾燥容易脫皮，保濕程序自然十分重要，不過許多人都忽略了防曬的重要性！很多人一到秋冬季，對於防曬方面便會開始變得懶惰懈怠，忽略「防曬」這一步驟。台灣美妝網站UrCosme根據網民喜好，嚴選十個既能保濕又防曬的好物，一件商品滿足兩種需求，快來看看哪些商品擠進前十吧！(排名截至2020年9月25日為止)

秋冬時節除了保濕以外，防曬這一步也絕不能少！(choisaaaa@IG)

【台灣UrCosme】防曬兼保濕商品Top10排行榜

第十位：Za美白防曬霜EX

美國化妝品品牌「Za」所推出的美白防曬霜是其明星商品，内含透明質酸能保濕鎖水以及豐富維他命C能幫助抗氧化，阻止黑色素形成。此外，它的另一賣點是該產品具有美白淡斑功效同時保濕，能當妝前打底、防曬、素顏霜使用。

ZA美白隔離霜EX售價港幣HK$89。（Za官網））

第九位：RMK 水漾防曬霜50

在日本人氣超高的化妝品品牌「RMK」由日籍化妝師宏瀨留美子 (Rumiko) 所創立，素來有底妝霸王的美譽，旗下產品水漾防曬霜的抗UV系數達到日本國内防曬的最高標準。它的質感如水漾順滑，配合小蜜桃精華保濕成分，滋潤因紫外線損害而乾燥的皮膚，能長時間保持水潤。另外，塗上該防曬霜之後皮膚不會泛白，十分適合推崇自然妝感或妝前打底的女生！

RMK水漾防曬霜售價港幣HK$280。（RMK官網）

第八位：NIVEA抗油光清爽防曬隔離乳SPF50

德國護膚品牌「NIVEA」推出的防曬隔離乳深受歡迎，除了價格親民之外，該防曬隔離乳强調零油膩感，另提供適合敏感肌使用的版本，無香料及色素，喜歡抗油光及清爽功效的用家不妨一試！

德國護膚品牌NIVEA價格親民，僅售台幣$249。（ NIVEA官網）

第七位：Bioré 極防水防曬乳霜

日本品牌Bioré的「A極效防曬系列」一推出就反應熱烈，它的防水性及防曬系數極高，能夠同時長效抵抗紫外線水、汗水、摩擦等衝擊。成份當中更含透明質酸、蜂王乳精華及BG保濕成分，能減少水份流失，保持肌膚水潤，帶來長效防護。Bioré的「A極效防曬系列」以性價比高見稱，更榮獲@cosme2019上半年大賞，實力得到好評肯定！

Bioré 碧柔極防水防曬乳霜售價港幣HK$129.9。（Bioré Hong Kong@FB）

第六位：SENKA 專科完美防曬水凝膠

SENKA 專科的完美防曬水凝膠利用全新開發的超水感微粒技術，讓防曬水感微粒化為水感清透質地，使用時一抹開就有如化妝水般的清爽輕盈質地，水感舒適，絲毫無厚重黏膩感，能形成高系數防曬層之餘，又能保持肌膚水潤不乾澀，質地清爽不粘膩！

專科完美防曬水凝膠添加雙重玻尿酸有雙重保濕，防曬水潤不乾澀，售台幣$340。（SENKA官網）

資料來源:UrCosme

【台灣UrCosme最受歡迎防曬兼保濕產品Top5】：(點閱下圖查看)