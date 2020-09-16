世事無常，今日娛樂圈再發生憾事，年僅36歲的台灣男藝人小鬼（黃鴻升）在家中意外猝死，突如其來的噩耗讓一眾藝人及粉絲都表示難以置信。娛樂圈一顆耀眼明星從此墜落，小鬼摯友楊丞琳的狀態亦備受外界關注，兩人有超過二十年的好交情，如今陰陽相隔，讓人倍感痛心。

小鬼（黃鴻升）是台灣知名歌手、演員及主持人。（aes_alien@IG）

楊丞琳痛失心靈摰友小鬼：沒辦法形容我有多痛

今日台灣藝人小鬼(黃鴻升)被證實在北投住所過世，據悉小鬼被發現時已經出現屍斑、身體僵硬，倒臥在浴室外的走道上，外界有傳他是在浴室滑倒頭部受傷而離世，又有傳他死因是心臟發，但目前死因未明交由警方處理。

小鬼(黃鴻升)今日傳出死訊，令人惋惜。（aes_alien@IG）

謝謝大家對我的關心 我不會假裝我很好 我沒事 因為不可能好 不可能沒事 楊丞琳

楊丞琳在Facebook上發文悼念初戀兼好友小鬼(黃鴻升)：

突然傳來的噩耗讓許多人感到措手不及、無法接受，根據台灣媒體報導，身為小鬼(黃鴻升)的初戀女友兼摯友——台灣女藝人楊丞琳接到噩耗後立即崩潰痛哭，並將原定的工作行程全部推掉。楊丞琳透過經紀人表示自己對於小鬼驟逝的消息「沒有辦法接受」，認識二十多年來兩人相處如同家人般親密，她說：「我沒有辦法形容我有多痛。鴻升對我來說就像家人般的存在，知道這個消息我真的沒有辦法接受。他的好，我永遠都會記得，也請大家記住他努力、認真、有才華的樣子，我會永遠想念他……」

早前楊丞琳作客台灣綜藝節目《綜藝玩很大》，與初戀情人小鬼(黃鴻升)合體，引起網絡熱議。（rainie77@IG）

能夠與他相遇 是我這輩子的福氣 楊丞琳

楊丞琳與小鬼(黃鴻升)是娛樂圈出了名的一對摯友，兩人不但是對方的初戀情人，還是相伴二十多年的好友。據悉他們在台北就讀同一所學校而相識，發展成戀人，見證雙方從素人一路成長成為藝人，談了一場純純的戀愛。回憶過往兩人交往點滴，楊丞琳曾分享當時她已經出道，自以為自己很紅，所以每次和小鬼走在街上，一有人經過，就會甩開他的手，但是小鬼對她仍然十分包容、諒解，她感嘆自己「遇到一個很好的人」。

小鬼曾經擔任楊丞琳的演唱會嘉賓。（rainie77@IG）

回顧楊丞琳和小鬼(黃鴻升)多年感情：（點閱下圖）

分手後，他們漸漸從舊情人昇華為知心好友，不但私下常常聚會，對方一有活動也會義氣相挺，相識20年彼此情誼已無堅不摧。當楊丞琳與李榮浩結婚時，初戀男友小鬼(黃鴻升)大方送上祝福，過去的感情並沒有成為芥蒂，被網友封為「最佳前男友典範」。楊丞琳曾感性地形容兩人之間的關係：「我們不是只是出現在彼此的青春，我們其實是一直出現在彼此的各個階段，當然包含未來也是。」

然而，小鬼無法再陪伴楊丞琳繼續走未來的路，延續多年的情誼如今嘎然劃上句點，面對摯友突然離世，楊丞琳的悲痛不言而喻，一切彷彿都在瞬間變得不真實，就像生命突然缺失了一角，只留下無盡的空虛與悲痛……

十三年前曾痛失好閨蜜——許瑋倫

這不是楊丞琳第一次痛失好友，2007年台灣藝人許瑋倫在趕赴拍戲的途中，發生嚴重車禍，經過兩日搶救，最後因傷重不治去世。許瑋倫曾出演偶像劇《18歲的約定》嶄露頭角，後來參與不少電視劇演出而漸漸提高知名度，樣貌清麗可人的她很有觀眾緣，而且在演藝圈中也有極好的人緣，好友包括楊丞琳、鄭元暢、林依晨、王心凌、賀軍翔等。而許瑋倫與楊丞琳出道時間差不多，而且年齡相仿，因此很快成為好閨蜜。然而一場車禍卻奪走許瑋倫年輕的生命，享年28歲，香消玉殞令人痛惜不已。

楊丞琳與許瑋倫是好閨蜜。（李威@微博）

每年許瑋倫生忌，好友楊丞琳都會在社交網站上發文送上生日祝福，悼念早逝的好友許瑋倫，一字一句都透露了對她的思念之情，字字懇切讓人不勝感傷。怎料如今楊丞琳再遇好友離世的打擊，天人永隔，再次經歷切膚之痛，楊丞琳的狀況令不少粉絲感到擔憂。

世上到底有沒有天堂根本無所謂，重要的是我的心，一直有個位子是給你住的...生日快樂……其實是在提醒，失去妳，我們也要快樂。 楊丞琳

楊丞琳每年於閨蜜許瑋倫冥誕懷念她：（點閱下圖）

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該如何面對好友突然離世？

面對死亡與失去，總是教人悲痛萬分，突如其來的噩耗宛如晴天霹靂，讓人瞬間被擊垮，當好友離世，悲慟情緒排山倒海地襲來，來不及告別，留下來的人該如何生活？這趟療傷之旅，雖然漫長又痛苦，但是勇敢面對失去、面對事實，是在世者的必修課之一。

該如何走出好友離世的陰霾呢？（Anthony Tran/Unsplash）

「面對痛失摯友」心理學家的6個建議：

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參考資料：〈Coping with the Death of a Friend〉