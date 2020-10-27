2020髮型｜5大熱短髮造型　楊丞琳、Jennie等日韓台女星都跟了！

長髮留膩想剪短髮，奉上2020年最火熱的五款短髮範本，包含超修飾臉型的韓系英氣髮、女星都在剪的無層次短髮、俏皮又有少女感的羊毛捲短髮…..想當個清爽短髮女孩，本篇必收藏。

頭髮留一陣子都會有想要剪短的衝動，VOGUE本篇就幫大家整理好2020年最火熱的五款短髮範本，包含超修飾臉型的「韓系英氣髮」、女星都在剪的「無層次髮」、俏皮又有少女感的「羊毛捲短髮」、中性風格的「燕尾外翹髮」、還有日風「鹽系短髮」…..想變身清爽的短髮女孩，本篇絕對是最完整的髮型範本寶典。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：【2020髮型趨勢】5款最受歡迎的「短髮範本」，韓系英氣髮、無層次髮、羊毛捲短髮….】