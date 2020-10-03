唇膏不小心摔在地上變成兩截？一滑手眼影被摔碎？生活就是如此多災多難又狀況百出，心愛化妝品如此「短命」真的會讓人心痛萬分！如果你也是手殘星人，經常打爛化妝品的話，那就趕快來學習以下妙招拯救「體無完膚」的美妝品，同場加映更多生活小智慧！

利用生活小智慧拯救破碎化妝品！（Element5 Digital/Unsplash）

拯救斷唇膏

索價不菲的唇膏是許多女生珍而重之的化妝品，然而一個不小心掉在地上，完整的唇膏瞬間斷成兩截，真是讓人欲哭無淚！如果真的發生如此慘痛意外，先不要急著把斷掉的唇膏棄置，用以下兩個拯救斷唇膏的方法，説不定能夠起死回生！

唇膏不小心摔斷了該怎麽辦呢？（spanic/Unsplash）

【修復斷裂唇膏的簡易2招：】（點閱下圖）

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拯救碎掉眼影

心愛的眼影不小心摔碎又捨不得丟掉？這個時候的你一定想按下「回放鍵」，不讓悲劇發生......但是摔碎的眼影已成既定事實，只要利用一樣東西，就能讓你的碎眼影重回舊貌，快來參考一下「眼影重生法」吧！

只要用「它」就能讓碎掉的眼影重生?（Kelly Sikkema/Unsplash）

【眼影重生法】（點閱下圖）

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自改腰圍

當褲裝或裙裝的腰圍太闊太鬆身不合身時，又怕麻煩不想拿去改衫舖改腰圍，就可以利用這個改腰圍的DIY妙招搞定！只要花上兩分鐘就能將腰圍縮小，而且隱形無痕，也不會破壞褲子的原型，就算是手殘星人也能輕鬆學會上手，快來學習一下吧！

自己動手也能修改褲子過鬆的腰圍。（majestical_jasmin/Unsplash）

【DIY修改腰圍簡易方法：】（點閱下圖）

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神奇擠壓器

無論是牙膏、護手霜、護膚品、藥膏等，在用至最後關頭，即使費了九牛二虎之力也無法將最後一點殘餘物擠出來。慳家的你若不想浪費一點一滴，不妨購入一個神奇擠壓器，只要將用金屬軟管製成的物品放入這個擠壓器中，扭動按鈕就能輕鬆將它擠壓乾净！