生長在單親家庭或多或少對子女都有所影響，因長期缺乏父母某一方的照料與關愛，單親孩子似乎容易變得更加敏感、謹慎以及缺乏安全感。在五光十色的娛樂圈中不少女明星都出身單親家庭，童年的悲慘經歷讓人格外心痛，在情感世界裡內心敏感的她們更加缺乏安全感，也深深地影響著她們未來的感情之路⋯⋯

長期缺乏父母某一方的照料與關愛，單親孩子似乎容易變得更加敏感。（Hutomo Abrianto/Unsplash）

鄧萃雯

54歲香港女演員鄧萃雯至今單身，感情之路頗為坎坷的她曾接受香港電台節目《一起走過》時，大談自己初入行與知名男演員萬梓良的一段情史。兩人年齡足足相差九歲，鄧萃雯憶述自己參演人生第一部劇集《薛仁貴征東》，對劇中男主角產生情愫，當時青澀稚嫩的她對成熟又富有經驗的萬梓良油然產生一種崇拜之情，進而轉為愛慕。

她分享自己出生缺乏愛的破碎家庭，初戀希望找一個即是男友，又是「亦父亦師」的人，而年長成熟的萬梓良正能給予她這一種安全感。鄧翠雯還分享自幼缺乏父愛對她影響深遠，父親是比較花心的人，有過兩段失敗的婚姻，讓她到現在都不敢結婚，直至因信仰對心靈的改變，天父逐漸替代父親的愛，才讓她越來越有安全感，即使單身仍感富足。

鄧萃雯早前接受港台節目《一起走過》的訪問。(鄧萃雯@微博)

鄧萃雯自爆曾愛上萬梓良：（點閱下圖）

+ 3 + 3 + 3

張曼玉

一代風韻佳人張曼玉的情路，同樣可謂起起伏伏，十分坎坷，有指情史豐富的她至少有八段感情經歷，還與法國導演阿薩亞斯於1998年結婚，可惜婚姻僅僅維持3年便以離婚收場，經歷過多段以失敗告終的感情，現年56歲的她仍然孑身一人。這讓人不禁猜想她悲慘的童年經歷，或許影響著這個苦苦尋覓愛情、渴望愛情的張曼玉。

張曼玉現年56歲，經歷過多段戀情和離婚後依然單身。（VCG）

張曼玉在香港出生，八歲時舉家移民至英國，有指她的父母感情一直有嫌隙，貌合神離，但是為了不影響孩子的成長，兩人一直到張曼玉16歲時才離婚。從小個性調皮叛逆的張曼玉，與父親關係疏離，同母親更為親近卻也挨了不少責打，她曾在訪談節目中分享自己母親是一個十分嚴厲的人，自己不聽話時母親就會拿藤條打她，一度讓外國鄰居想要替她報警。不完整的童年或多或少影響了張曼玉的内心，讓她不斷尋覓愛情，沉浸於情感世界裏，一段感情的結束後便開始尋找下一段，然而天意弄人，在這尋找真愛的路途上屢戰屢敗，仍未覓得一個可付託終生的人。

張曼玉情路崎嶇坎坷：（點閱下圖）

+ 2 + 2 + 2

李嘉欣

有「最美港姐」之稱的李嘉欣，傾國傾城的混血美貌讓城中一眾才子與富商都為她傾倒，情史豐富的她經歷過八段緋聞戀情，緋聞對象個個都是非富則貴，是名副其實的「富豪收割機」！李嘉欣出身於單親家庭，葡萄牙籍父親在她13歲時移情別戀，只能靠母親獨自一人養家糊口，有指母女三人曾住進鐵皮屋，日子雖然艱辛卻有著共度患難的溫馨與快樂時光。曾度過艱苦日子的她，或許在感情中亦想找到一個堅實的港灣，因此她的緋聞對象大多是年長過她，而且更有雄厚的經濟實力。

李嘉欣與香港富商許晉亨於2006年公開承認戀情。（李嘉欣Michele@微博）

如今，李嘉欣找到了「真命天子」，嫁給年長過她8歲的香港富商許晉亨，兩人在2008年舉行「世紀婚禮」，風光嫁入豪門成為百億身家的「豪門太太」，至今結婚12年恩愛依舊，李嘉欣在2011年誕下一子，組成羡煞旁人的幸福三口之家。

李嘉欣成功嫁入「豪門」做闊太：（點閱下圖）

在缺乏父親的單親家庭成長 女生容易鍾情年長伴侶？

來自破碎婚姻家庭的孩子最顯著的特點即是缺乏父愛或母愛，任何一方情感的缺失，或多或少對孩子成長及心理會造成影響。根據學者Rebecca O’Neill於2002年的一項研究調查顯示，離異家庭子女比完整家庭的孩子在情緒、性格、品德、學習等方面更容易出現問題，而且與父母、同伴的關係較差。另外，在失去父愛的家庭中，男孩會變得膽小怕事，性格内向且做事優柔寡斷。而對於女生來説，失去父愛容易對男性產生距離及陌生感，常常懼怕被男性抛棄，甚至出現仇視心理；另一方面也有人會變相地過度依靠男人，來尋找安全感及滿足失去父親的陰影，因此容易或經常與年長的異性交往，更增加未婚懷孕的機率。

父母離婚對孩子的成長帶有影響。（Jordan Whitt/Unsplash）

我們無法控制父母的感情，一旦情感破裂的確很難修復，如果爸爸媽媽真的分開了，身為子女必然會遭受到不可磨滅的心理創傷。然而，這條療傷之路大家並不孤單，與親人增加溝通，慢慢建立起强大、富足的内心，才不容易受情緒困擾，單親悲歌並不能完全左右一個人的命運，最重要的是精神上的富裕與力量，才能逐漸走出離異家庭的陰霾。

參考資料：Rebecca O’Neill〈The Fatherless Family〉