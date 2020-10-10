新冠肺炎疫情下每天都要戴口罩，容易令臉上油脂分泌增多。除了會引起暗瘡問題之外，相信黑頭問題也是讓女生困擾不已。原來在MUJI無印良品，一樣有性價比極高的一樣隱藏美容好物，清潔皮膚功效令日本女生大讚！

去黑頭產品眾多，但是一些例如撕拉式鼻貼很容易對皮膚造成傷害，讓皮膚變得敏感。（IG@cnpcosmetics）

市面上有很多不同類型的去黑頭產品，有泥狀面膜、撕拉式鼻貼、啫喱裝面膜等等，部分產品例如撕拉式鼻貼，很容易對皮膚造成傷害及變得敏感。而且很多女生都會愛用手去擠壓鼻子黑頭或者用黑頭針清除黑頭，這些都會對皮膚造成刺激，一不小心就會形成「草莓鼻」。

MUJI無印良品竟有去黑頭神器?

無印良品MUJI的可可巴油大受日本女生對歡迎，大讚去黑頭功效一流！（Lipscosme）

無印良品的這款可可巴油（Jojoba Oil）質地完全透明而且比起一般濃稠的精華油相對流質，其實可可巴油是很多化妝品、護膚品中常見的護膚成分，是從墨西哥原生植物可可巴的種子中提煉並精製而成的護膚油，蘊含豐富的維他命D及蛋白質，具有保濕滋潤、消炎和軟化角質等功效，不論是用在臉部保養、卸妝、身體甚至頭皮按摩都可以，而且無印這款可可巴油不含香料和色素，即使敏感皮膚也可以使用，可見其溫和程度，日本很多女生都把這款可可巴油稱為「萬用油」。

MUJI這款可可巴油可以幫助軟化角質，日本女生紛紛表示他的去黑頭效果十分驚人！（Lipscosme）

由於可可巴油有軟化角質的功效，因此日本妹嘗試用它來敷在充滿黑頭粉刺的鼻頭上，慢慢畫圈按摩，想不到黑頭粉刺竟然自己浮出鼻子，之後用紙巾或者棉花棒輕輕一推就可以把黑頭推出來，很多使用者都在美妝網站上分享了去黑頭的成果照，十分療癒。普遍黑頭不算嚴重的女生，其實在使用1次就會看到效果，連續使用3天，鼻子就會變得十分乾净，但是針對嚴重黑頭的話就可能要連續使用一星期，之後也要定期清潔黑頭粉刺，Lipcosme上就有使用者分享了連續一周使用可可巴油的黑頭變化，效果非常明顯。

日本女生分享連續一周使用MUJI可可巴油去黑頭的前後對比，效果十分明顯。（Lipscosme）

日本女生使用MUJI可可巴油去黑頭前後對比：(按圖看更多)

+ 7 + 7 + 7

【MUJI無印良品可可巴油去黑頭四步曲】：(按圖看使用方法)