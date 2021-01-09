黑眼圈｜擺脫熊貓眼方法：培養5個小習慣　飲水量、枕頭很重要

「你沒睡飽嗎？」，臉上經常掛著厚重黑眼圈的你，是不是常常被問到這句話？臉上消不掉的黑眼圈總是給人無精打采的感覺，看起來老態還顯得精神差得很，為了消掉黑眼圈相信許多美人們也用盡了各種方法。但黑眼圈其實不單單是因為熬夜形成的，過度疲倦、缺水、過度曬太陽...等，也是讓黑眼圈變得越來越深的原因，而想消除黑眼圈其實也不是件難事，只要你掌握這5個最基本的生活品質，你就能擺脫惱人的熊貓眼！

黑眼圈點遮都遮唔到？了解黑眼圈成因，養成良好生活習慣，從根源解決問題（按圖查看）▼▼▼

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黑眼圈形成的5大原因

1. 過度疲倦

現代人因為生活較複雜，為了熬夜讀書、工作加班，使得睡眠時間逐漸縮短，或是為了把握週末的追劇時間，就算一夜不睡也要一次把劇追好追滿。但只要我們睡眠一不充足，臉部肌膚就會變暗沉、蒼白，眼皮下的深血組織和血管會變得更加明顯，也容易促使眼皮腫脹，進而形成厚重又顯老的眼袋，導致整個人看起來氣色很差！

2. 缺乏水分

你總是忘記要多喝水嗎？現在外頭數不清的手搖飲料與便利商店架上琳瑯滿目的飲料，是不是讓你越來越少補充水分了！因為讀書、工作相當忙綠而忘記喝水的你，其實少喝水也是衍生黑眼圈的主要原因之一，若是體內的水分不足，眼皮就容易暗沉、眼窩缺陷，同樣也會產生惱人的黑眼圈。

3. 身體老化

老化是每個人一生中無可避免的必經歷程，隨著年齡的增長，我們的外貌、身體器官皆會產生變化，而皮膚所需的脂肪與膠原蛋白皆會逐漸地流失，進而使得我們臉上的肌膚變薄、變鬆弛，因此就會更容易看見皮膚底下的深色血管，黑眼圈就會變得更加明顯！雖然人的外觀老化雖然無法避免，但還是可以靠一些凍齡小撇步來延緩。

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4. 過度曬太陽

目前有不少報告皆指出「多曬太陽」對身體有益，因此不少醫生都會建議身體不好的朋友們，可以多出去走走、曬曬太陽補充身體的能量。不過長時間曝曬在陽光底下，可能會促進身體形成黑色素，使得肌膚顏色變深！因此，過度在陽光下曝曬，也會導致眼周的色素沈澱，同樣也會跑出令人心煩的熊貓眼。

5. 過敏、乾眼症

如果你的身體本身就有過敏反應，或是患有乾眼症的的朋友，其實都有可能會造成黑眼圈的形成。當你在過敏時，因為身體會產生組織胺，除了會感到紅腫、乾癢的情況，血管也會跟著擴大，使得眼皮底下的血管變得更加明顯！所以當我們眼睛感到乾癢時，千萬不要亂揉亂抓，這樣只會導致眼周的狀態變得更糟糕。

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如何避免黑眼圈的產生？

1. 補充足夠水分

因體內水分不足而產生的黑眼圈，要補充多少水才足夠呢？建議成人可以每天攝取2000c.c.以上的水，如果今天的你有因為運動而流汗，又或是一些消耗水份的情況，可以再補充比平常多一些的水分，才能避免因缺水而產生的熊貓眼！平時養成多喝水的習慣除了可以改善黑眼圈，對身體健康更是百利無害。

2. 充足的睡眠

夜貓族是在說你嗎？雖然說現代不少人熬夜為了讀書、工作，但最多人晚睡的主因絕對跑不掉手機，睡前的你，為了花幾分鐘多看一眼臉書、IG，卻在不知不覺中又過了好幾個小時，打亂原本已經要入睡的你，最後也因為不足的睡眠而產生顯老的熊貓眼。為了改善這個壞習慣，睡前的你睡好把手機放得遠遠的，或是開啟手機的勿擾模式，擺脫那忍不住就想開手機看訊息的手！

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3. 墊高頭睡覺

枕頭高低種類百百種，但其實掌握枕頭的這個小巧思，還可以改善黑眼圈的形成！在睡覺時可以在頸部加上1～2顆小枕頭，將頭部墊高的睡覺方式，可以讓眼部周圍的血液循環變好，還能改善眼睛浮腫的問題。但這樣睡覺姿勢，還是要小心不要落枕了！

4. 眼周防曬要做足

相信防曬這個步驟，絕對是不少美人們出門前必做的習慣之一，但各位是不是都忽略眼部四周的防曬呢？平時除了將臉部、四肢擦足防曬之外，外出前也別忘記眼周保養了。另外出門時，也可以配戴保護眼球的太陽眼鏡，進而避免在炙熱的陽光底下曬出眼周的黑色素！做足這些步驟，才不用後續做更多的保養來改善眼周的問題。

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