美魔女林志玲凍齡之迷：保持青春靠兩個字　公開5個保養小技巧

林志玲婚後影片曝光，志玲姊姊變了嗎？她的IG近照一點都沒變啊，不愧是被英國《每日郵報》（Daily Mail）驚呼：「這一定是魔法！」的凍齡美女，她的五個小撇步裡面，關鍵秘訣只有兩個字！

今年46歲的林志玲曾被英媒讚她樣貌年輕得如被施了法術！點圖了解志玲姐姐5大凍齡術▼▼▼

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林志玲婚後影片在STAYREAL微博上露出，原本是為了祝賀品牌即將邁入13歲的影片，卻被大家驚呼：認不出來！變了!!

高EQ的志玲在幾個鐘頭後於自己的IG上再曝出近照一張，粉絲們相當心安：根本沒變啊，沒變。只能說在光線太好的地方，美圖軟體不要調得太亮。

林志玲在2017年被英國《每日郵報》以「這一定是魔法！」為標題來報導，沒人相信她的實際年齡是「視覺年齡」的兩倍，到底林志玲是怎麼辦到的？

1. 二字訣：保濕、保濕，還是保濕。

林志玲對我們說：在保養方面我最大的執著就是喝水，當然大家每天會喝咖啡、飲料什麼的，但我覺得最單純的水仍舊是最重要的，每天早上起床的時候可以喝一杯溫開水，也可以加檸檬片，不但能幫助代謝，更是絕佳的養生美容法。「女人是水做的」，這一點對志玲來說完全正確。

除非工作太忙沒時間喝，不然林志玲堅持每天喝2公升的水，而且她盡量不吹冷氣、注重居家的室內濕度，不是使用精油蒸汽機，就是在床頭放條濕毛巾，保持室內一定的溼度，免得讓肌膚太過乾燥。

「室內的溫度和濕氣都在我的保養範圍裡面，」她開玩笑地說，「而且臉部清潔完一定加強保濕，包括面膜、精華液等等。」可以說由裡到外都是水做的女人。

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2. 保養絕不能省，花一點時間美麗起來，是為了自己好

林志玲自己全身上下都會注意保濕，在使用的量方面絕不手軟，「護手霜是一般人的三到五倍」，一直留著長髮的她，在平時洗頭時，會趁著浴室有蒸汽時順便護髮，洗完頭後再在髮尾抹上些許保濕護髮產品，吹頭髮時只吹5~6分乾，出門更是會隨身攜帶噴霧產品。

保養最重的守則是：「不管再累再忙都要自己寵愛自己，花一點時間美麗起來，是為了自己好喔。」

3. 如果身上只能帶一樣保養品，那一定是防曬乳

林志玲肌膚偏向敏感肌，容易過敏和曬傷。防曬品不離身，隨時補擦，「如果我身上只能帶一樣保養品，那一定是防曬乳。」

她提醒女性，不是陽光才會曬黑，大家不要以為躲在室內就曬不黑了，這是錯誤的觀念。防曬要做到滴水不漏，除了平日會配合物理防曬，在室外一定會撐傘戴帽子，還會使用SPF 30 以上的防曬乳。另外，要維持肌膚白皙，還要喝大量的水、多吃蔬果，這些都能幫助肌膚狀態維持得更好。

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4. 每天至少三十分鐘的運動

要保持身材的不二法門就是，一定要運動。這其實是每個女生都知道的事，但大家常常只是說說而已卻不做。

林志玲說：真的不要把它想得太困難，不一定要上健身房，可以想一些例如手或腳的簡單運動，是方便在辦公室或在家裡做的，就算一天只做二、三十分鐘也好，每天持續做一定會看到成效。

例如只要有一個椅子就可以做很多健身動作，或者可以做最簡單的平板支撐。「女生任何時候都不可以放棄自己，隨時要想的是讓自己動起來」。

5. 帶著微笑起床

不管有任何事情，面對多少八卦，或心裡有多少煩惱，我每天早上起床的時候，都一定會讓自己重新歸零，我覺得當你每天都是帶著微笑起床，你的身體裡自然就會有一種正面的能量，會讓「心」保持年輕。「我們或許沒有辦法讓自己外貌永遠年輕，但，絕對可以保有青春的心境，這是我持之以恆告訴自己的。」

無論是肌膚或是人生，自癒能力都是很重要的，「你真正走過的路、經驗過的經驗、感受過的感受，那才是自己的。希望你把所有生命累積的經驗，當作自己的人生圖書館。」

美麗同樣也是要由你自己開始累積，沒辦法偷懶。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：林志玲婚前婚後都是水做的女人，凍齡秘訣就是這兩個字！！】