吳家麗、胡杏兒、吳千語主演的ViuTv劇集《熟女強人》近日播出，評價好壞參半，有人覺得劇情及選角散發「TVB味」，對白過於老套；有人則覺得題材大膽新鮮，觸及雪卵、性上癮等議題。近年主力在內地發展的傅穎（Theresa）久違地現身香港電視劇，飾演外國回流的Charley。

傅穎在《熟女強人》的角色十分破格，先是誘惑吳千語在劇中的男友柏天男，之後與吳千語發展一段同性戀情。她與吳千語在劇中的戀情面臨不少挑戰，在現實中的傅穎感情路也不順遂。傅穎曾是人氣女子組合Cookies的成員，昔日是不少人心中的女神，但她總被是非纏身，整容、與組合成員不和、唱歌走音，她更曾經因此陷入人生低潮，患上抑鬱。

傅穎過去屢傳整容，樣貌不斷「進化」，她卻堅稱只是妝容改變，點擊回顧傅穎出道以來的外貌變化===>

+ 8 + 8 + 8

事業愛情「雙失」：覺得世界已經崩塌

入行以來，傅穎的感情世界一向受到關注，最為人熟知的就是與羅仲謙的一段情。當日兩人不歡而散，傅穎在未與經理人商量的情況下公開大講羅仲謙壞話，原本計劃到北京發展的傅穎因而被「雪藏」。

傅穎初到內地發展時並沒有工作。（傅穎Facebook）

初到北京寄居朋友家 患抑鬱常常失眠

傅穎曾接受內地作家陸琪訪問。（影片截圖）

節目自揭遇花心前度：曾覺對方完美

傅穎在節目中更自揭曾遇花心前男友，這次卻沒有指名道姓。「有一個男朋友我是覺得很完美的，直到我跟他拍拖一年之後，我才知道自己是第三者，原來他有一個拍拖五年的女朋友我都不知道。」傅穎指當時屢屢相信對方的「藉口」，「他每天都跟我說要去健身，就跟我家距離一個多小時的車程，我說為什麼要到這麼遠的地方健身，他說因為『我在那邊辦了卡，而且我有情懷』，每天去那邊就是女朋友打電話。」

傅穎指她發現後曾與對方分手，後來又心軟復合，但復合半年後又再發現對方不但沒有跟原本的女友分手，更一腳踏多船，終於死心離場。

傅穎指自己在不知情下成為第三者。（傅穎Facebook）

謝前度不娶之恩 不屬於我的我也不稀罕

縱然傅穎因為當年一時「口快」大談前度之事，事業大受影響，但她從來未有後悔，曾在散文集中以為題剖白心聲：「屬於我的終歸會屬於我的，不屬於我的我也不稀罕，我不想在這件事沉默，因為已經背負得太多，而我的底線是不容許任何人踐踏的。」傅穎曾在書中形容與前度的感情「不堪回首」，又直言「謝當年不娶之恩」。然而過去的感情也讓她上了重要一課，認清在花言巧語下，誰只是空口說白話，誰是真心待自己。

傅穎坦言與前度再見不是朋友。（傅穎Facebook）

拒蒙古男友求婚 36歲放下腳步不着急

傅穎回到內地後雖未有大紅大紫，但經歷低潮後也總算有穩定收入，感情上也有着落。曾遇上從事電影業的蒙古男友，對方比自己小三年，兩人愛得幸福甜蜜，傅穎形容與他拍拖猶如再次經歷初戀。她曾經到訪男友家鄉蒙古「見家長」，讓人猜測兩人好事近，但傅穎前年卻突然宣布回復單身，她受訪時坦言蒙古男友曾向自己求婚，她卻覺得兩人不適合所以分手。在愛情路上跌跌碰碰，36歲的傅穎對於愛情不再着急，寧願放慢腳步，也絕不將就。