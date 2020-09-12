《2020香港小姐競選決賽》日前播畢，香港蘇格蘭混血兒謝嘉怡以大熱姿態奪冠，她在拉票環節透露參選是因為爸爸，「未識行時，爸爸已經想我參加香港小姐，因為自己唔係好女仔，爸爸想我參加所以我嚟咗。」性格直率，與過往優雅大方的佳麗相比多了幾分可愛。當選後謝嘉怡的Instagram追蹤人數上升不少，而人氣急升的還有謝嘉怡爸爸Peter，54歲的他外表凍齡，網民大讚他保養得宜是個型男。

謝嘉怡爸爸被大讚年輕。（IG@lisamarie_tse）

謝爸爸接受在賽後接受《01娛樂》訪問時透露1992年已經移居英國，這次女兒參選港姐，即使在疫情之下，謝爸爸仍從蘇格蘭飛回香港親身支持女兒，這個 「前世情人 」相當貼心。而外貌年輕的他在慶功時獲女兒送吻，一度被在場人士誤認為是謝嘉怡男友。日前他與女兒齊齊受邀上肥媽的YouTube直播頻道，肥媽大爆謝爸爸是位大廚，在英國當地經營餐廳，雖然是廚師，卻依然有一副好身材，原來謝爸爸平日也會刻意維持身材。至於當選後，謝嘉怡也趁機與爸爸周圍去，因為他即將會回到蘇格蘭，可見兩父女感情甚好。

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除了謝爸爸，以下女星的 「前世情人 」外型也絕對不輸明星。

楊冪

當紅女星楊冪的父親楊曉林是民警，年輕的楊曉林濃眉大眼，兩父女的樣貌長得有幾分相似。而年過60的楊爸爸完全看不出真實年齡，經常出入健身室的他操練了一身肌肉，不時在微博上傳自己的「操肌 」照片。

不僅有好基因，楊爸爸還十分疼愛女兒，每當有關於楊冪的負面新聞傳出，他都會立即回應，當楊冪被指外表劣化時，他就在微博連連上傳數張楊冪的美照，有留言說「我還是認為我閨女挺好看的，誇她漂亮也行，看給她美的，沒誇過她，怕她美出鼻涕泡來，打住吧，影響形象」。當楊冪被指是不稱職的媽媽時，他受訪時又為楊冪辯護，強調她有擠出時間陪伴女兒小糯米。

楊冪爸爸力撐愛女。（微博截圖）

郭碧婷

因《小時代》爆紅的台灣女星郭碧婷曾經與中美混血的爸爸一起參加內地綜藝節目《最美的時光》，而節目中也展示了郭爸爸年輕時的照片，五官深邃的他是個帥哥。郭碧婷也在節目中直言「如果真要嫁人，一定要選我爸這種類型。又會做飯，又會顧家，是一種很完美的男人形象。」

而事實上，郭爸爸的確是好男人，他在台灣經營早餐店30年，每天凌晨2點開始工作，只為養活家中3個孩子。縱然他們家境不富裕，郭爸爸也希望郭碧婷能接受最好的教育，辛苦賺錢只為讓郭碧婷可以到私立中學讀書。與向佐結婚不久便懷孕的郭碧婷因疫情關係不能到香港養胎，郭爸爸經常都親自為愛女下廚，並且上傳食物照到微博。

郭爸爸照顧懷孕中的女兒，並為她親自下廚。（微博@swda我）

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