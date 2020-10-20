試過努力減肥雙腿也瘦不下來？周子瑜、鍾欣潼（阿嬌）及鄧紫棋（G.E.M.）也曾被腿太粗 ?天生腿粗的女生，想要筆直纖細的「筷子腳」絕對是難上加難，「腿」算數一數二難以瘦下來的身體部位，除了先天因素之外，日常生活中有哪些壞習慣會導致「象腿」？娛樂圈中又有哪些女明星毀於「粗腿」呢？

減肥雙腿也瘦不下來？日常生活中的壞習慣容易導致腿粗？（Lucrezia Carnelos/Unsplash）

導致腿粗的5個原因

除了先天因素之外，日常生活中日積月累下來的壞習慣，都有可能是導致大腿或小腿變粗壯的「罪魁禍首」，想要改善象腿、蘿蔔腿，就必須瞭解導致腿粗的根本原因是什麼！

▼▼▼【導致腿粗的5個原因：】▼▼▼

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「粗腿女星」顏值再高也大扣分？

正所謂「人無完人」，許多女星們擁有精緻可人的五官，但是卻有「腿粗」的缺點。鍾欣潼（阿嬌）、韓國女團TWICE成員周子瑜及鄧紫棋（G.E.M.）等女星，也曾被腿太粗。當聚光燈下真實粗壯的雙腿呈現，沒有了照片P圖下立即打回原形，看得人張目結舌！

▼▼▼「粗腿」是高顏值女星的致命傷？▼▼▼

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鍾欣潼（阿嬌）不只被笑腿粗，更是「時裝車禍」代表？不只鍾欣潼小紅書暴肥現身 剪短髮衣著老土如大媽 網民嘲 :得罪造型師＝＝＞【同場加映：消除水腫的4種方法】▼▼▼

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Coffee林芊妤「腿部拉筋運動」 10分鐘改善粗壯蘿蔔腿

Coffee林芊妤的姣好身材，一向令天下女生為之羨慕！昔日的她也深受腿粗問題的困擾，她表示除了運動之外，想要改善腿部線條，拉筋運動必不可少。每日堅持花一些時間做腿部拉筋運動，能夠疏通下半身經絡，不但能促進血液循環，還能幫助積累在肌肉内的廢物跟隨水分排出體外，消除水腫。另外，運動前後拉筋能加速肌肉恢復彈性，並且增加延展性，改善腿部線條，想要修長又纖細的雙腿千萬不要懶惰！

Coffee林芊妤教大家10分鐘拉筋運動，有效改善腿部線條。（coffee89921@IG）

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