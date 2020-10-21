章子怡、范瑋琪、胡杏兒等女星都出現產後脫髮問題。髮際綫後移明顯，慘變「清朝人」？媽媽不易做！女性產後嚴重掉髮，不但影響外觀，就連心情也嚴重受到影響，自信心受挫。

楊冪因高額頭及髮際綫向上問題，一直受到攻擊。（VCG）

章子怡產後現身 嚴重脫髮驚現超高額頭

41歲章子怡與内地男星汪峰於2015年結婚，誕下一女後今年再迎來第二胎，生下兒子湊成一個「好」字。生完二胎後的章子怡產後近首度公開亮相，卻驚現超高額頭，髮際綫後移明顯且髮量稀疏，引起網民熱烈討論。網民毫不留情地留言表示：「髮際綫太高了，應該植髮了」、「臉部狀態有點垮鬆弛下垂了」，紛紛表示昔日國際女星狀態大不如前。

章子怡產後出席公開活動被嘲髮際綫後移嚴重。（VCG）

▼▼▼【有女星因產後嚴重脫髮要戴上假髮 ?】▼▼▼

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▼▼▼女星難逃禿頭危機 楊冪髮綫後移似清朝人？必學3招拯救高額頭！【同場加映：3招拯救高額頭以及髮綫後移！】▼▼▼

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十大人氣防掉髮洗髮水

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受脫髮問題困擾？不妨可從選擇防掉髮洗髮水著手！（Element5 Digital/Unsplash）

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