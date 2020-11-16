【好感髮型】髮型絕對會影響一個人的外貌、臉形，楊丞琳、高海寧等女星將一頭長髮剪成短髮，如你未有這勇氣，或改變瀏海長度，也能一改形象？日本網站請來400多位男生，票選出最有好感的瀏海髮型。

日男票選最愛女生瀏海髮型 第1位大幅拋離對手？



日本網站《Mynavi Woman》就曾向425名22至39歲男性進行調查，了解他們喜歡女生留有怎樣的瀏海。近年，流行空氣瀏海、氧氣瀏海，不過日本男生卻沒有對這兩個髮型感到動心，反而一直難於駕馭的眉上瀏海卻在「最愛女生瀏海髮型」中佔一席位，想要增加心儀對象好感的女生，可以留意一下。不過，更重要的是要視乎自己的臉形與平日造型而選擇瀏海類型。

▼▼▼日本男生票選5大最愛女生瀏海髮型，按圖觀看，第一位容易駕馭？▼▼▼

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楊丞琳也留有一頭長斜瀏海髮型，看起來非常有個性。(rainie77@Instagram)

▼▼▼哪女星留有日本男生票選「第1位」瀏海髮型，長短髮都能輕鬆駕馭？▼▼▼

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参考資料：Mynavi Woman

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