【麥玲玲2021牛年十二生肖運程｜愛情】牛年將近，女生們多為關心自己於來年的桃花運，不妨先了解玄學家麥玲玲師傅批算的十二生肖運程，看看在愛情路上會否有突破。

【麥玲玲2021牛年肖蛇、馬、羊、猴運程】肖蛇、馬、羊、猴者於2021牛年桃花運如何？不妨先了解玄學家麥玲玲師傅批算結果。（《Doctors》劇照）

麥玲玲師傅分享，蛇、馬、羊、猴4個生肖當中，馬是十二生肖中於牛年桃花最為暢旺的一員，有「月德」吉星駕臨，代表貴人相助，可透過人脈介紹物色心儀對象，肖馬的女生們，積極迎接吧！

▼▼▼點圖看麥玲玲2021牛肖蛇、馬、羊、猴者於牛年的桃花運▼▼▼

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▼▼▼另外4個生肖，肖牛、虎、兔、龍者於牛年的桃花運又如何？按圖看▼▼▼

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**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲師傅授權刊登**

資料來源：《麥玲玲2021牛年運程》

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