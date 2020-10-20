鄧麗欣37歲生日分享素顏照　王子隔空傳情　靠減齡穿搭減去6年差

鄧麗欣（Stephy）於早前踏入37歲，生日正日當天（15/10）王子（邱勝翊）發布生日蛋糕照隔空傳情成話題外，鄧麗欣素顏慶祝也成一時熱話，網民讚她是「素顏女神」，鄧麗欣也擅長透過穿搭達到減齡效果。

鄧麗欣分享素顏慶祝生日的照片，成一時熱話，更有網民用上「素顏女神」形容她。(stboo@Instagram)

37歲鄧麗欣（Stephy）與31歲王子（邱勝翊）拍拖兩年多，雖然受疫情影響已有8個多月未能見面，但二人仍不時高調在社交平台放閃，先是在一星期前王子參加公益籃球賽，鄧麗欣發布了對方的照片，著對方加油；而王子則在鄧麗欣生日當天，分享定制的生日蛋糕，送上生日祝福。

▼▼▼鄧麗欣（Stephy）與王子（邱勝翊），如何隔空放閃？點圖即看▼▼▼

氣質女神也有穿搭黑歷史？

鄧麗欣與王子相差6年，公開戀情兩年多來，愈來愈閃。更重要是，二人同場並沒太大的年齡差、姊弟感，或因鄧麗欣私下更愛穿上T-Shirt呈現休閒感，同時減齡。不過氣質女神練成具個人風格的減齡穿搭前，也有過黑歷史時期。

▼▼▼鄧麗欣（Stephy）也有穿搭黑歷史？▼▼▼

▼▼▼按圖看現年37歲鄧麗欣（Stephy）的蛻變，減齡穿搭技巧▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼鄧麗欣（Stephy）於2000年出道，37歲仍維持凍齡模樣，點圖重溫▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

33歲陳庭欣早前被網民認錯成28歲吳若希，陳庭欣更在社交平台分享其笑料；娛樂圈「撞樣」情況經常發生，誰相差22年似餅印？＝＝＞（延伸閱讀）