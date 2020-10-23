【SOGO周年慶（SOGO週年慶）】崇光感謝祭（Sogo Thankful Week）今年更名為「SOGO 35周年賞」已正式開鑼，至11月29日結束。Furla、Tory Burch、Longchamp、Michael Kors等時尚品牌亦推出優惠，立即睇減價手袋。

SOGO周年慶（SOGO週年慶）當然少不了減價手袋，每次Tory Burch等小資品牌都會人頭湧湧。今年優惠價格亦相當吸引。（toryburch@Instagram）

「SOGO 35周年賞」除了美容套裝，小資時尚品牌亦加入減價戰團。Furla、Tory Burch、Longchamp、Michael Kors等時尚品牌，其中深受小資女喜愛的Tory Burch亦有$2000以下手袋選擇，款式更相當經典百搭，立即看記者推介。

▼▼▼Tory Burch低至半價，按圖看推介減價手袋款式▼▼▼

▼▼▼Michael Kors則低至2折，按圖看推介減價手袋款式 ▼▼▼

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Furla低至4折 包括大熱Crossbody Bag

Furla Crossbody Bag一向受女生喜愛，小巧精緻卻能裝下日常所需品，實用性頗高，加上顏色選擇眾多，素色簡約輪廓下更為百搭。是次Furla於「SOGO 35周年賞」設有低至4折的減價優惠。

▼▼▼按圖看「SOGO 35周年賞」Furla推介減價手袋款式▼▼▼

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Longchamp低至半價 皮革大袋更合適上班造型

Longchamp則減至半價起，近年大熱的背包款式設有6折優惠，如Le Pliage Club背包就由HK$1,000減至HK$600；尼龍手袋款輕量而且能夠折疊收藏，耐用性與CP值甚高。上班OL也可考慮品牌的皮革手袋。

▼▼▼按圖看「SOGO 35周年賞」Longchamp推介減價手袋款式▼▼▼

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▼▼▼手袋以外，Dyson也推出強勁優惠，減價幅度非常吸引，按圖看看Dyson於SOGO 35周年賞優惠詳情▼▼▼＝＝＞（延伸閱讀）

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▼▼▼FOREO更在SOGO 35周年賞低至買一送一，按圖看記者推介▼▼▼