【貴婦面霜平價版】面霜是護膚的重要一步，擔當着鎖水屏障的角色，配合不同成分為肌膚補充營養。貴婦級面霜成份珍貴，昂貴的售價並不是人人也能負擔。若小資女生預算有限，又想一試傳說中天價面霜的效果，不妨參考一下網民推薦能媲美貴婦品牌的平價替代品。

若小資女生預算有限，又想一試傳說中天價面霜的效果，不妨參考一下網民推薦能媲美貴婦品牌的平價替代品。（IG@yawen_j）

保濕面霜不是乾肌女生的專利，即使是油性肌膚也需要塗上面霜防止水分流失。於選擇面霜方面，不喜歡滋潤粘膩觸感的女生不妨選擇輕盈無油的面霜。另外，使用高保濕面霜前先乳化，利用手心的溫度推開面霜再輕拍上臉，便可以減少因過度滋潤而出暗瘡的情況發生。

La Mer精華面霜 $2,520/ 60ml VS First Aid Beauty強效保濕修復面霜 $109/ 56.7g

La Mer精華面霜是品牌的皇牌產品。(IG@lamer)

這款面霜是品牌的皇牌產品，提起保濕面霜幾乎大部女生也會想起它。產品加入了Miracle Broth™ 活膚精華，有效紓緩肌膚敏感泛紅。不少於轉天氣或是捱夜後，肌膚容易變得粗糙的女生，也會於睡前厚塗La Mer精華面霜，早上醒來便會感受到面霜的修復功效，肌膚充滿彈性，回復平滑。La Mer面霜亦有效淡化暗瘡疤痕，所以無論是乾性或是油性肌膚的女生也同樣愛不釋手。

First Aid Beauty強效保濕修復面霜被網民喻為La Mer精華面霜的平價替代品。（IG@firstaidbeautyhk）

First Aid Beauty強效保濕修復面霜被網民喻為La Mer精華面霜的平價替代品，售價只$109，到底它有何過人之處？用家評價又如何？

▼▼▼按圖看First Aid Beauty強效保濕修復面霜的特別之處，及用家評語▼▼▼

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La Prairie 魚子精華瓊貴面霜 $4,200/ 50ml VS Lacura 魚子醬面霜 $65/ 50ml

La Prairie 面霜加入了高濃度魚子精華及活細胞複合物，對於淡化皺紋及提升緊緻度非常有效。（IG@the_velvetlife）

La Prairie 魚子精華瓊貴面霜加入了高濃度魚子精華及活細胞複合物，對於淡化皺紋及提升緊緻度非常有效。面霜質感細滑，上面後容易推開，不過它屬於滋潤型面霜，油性與年輕肌膚的女生使用時要注意用量，建議先將份量減半，不夠的話再疊加一層。

Lacura面霜曾被不少外國美容編輯實測，證明其護膚效果媲美La Prairie面霜。(IG@hiddenharmonyworld)

Lacura 魚子醬面霜曾被不少外國美容編輯實測，證明其護膚效果媲美La Prairie面霜。在歐洲各大知名媒體如The Sun、The Daily Mail、The Independent、Elle等也曾報導此盛況，到底有何神奇之處？

▼▼▼按圖看Lacura 魚子醬面霜的特別之處，及用家評語▼▼▼

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Helena Rubinstein RE-PLASTY修復晚霜 $3,300/ 50ml VS Kiehl's 極緻塑顏全效乳霜$565/ 50ml

Helena Rubinstein晚霜蘊含高達30%抗衰老活性成分「玻色因」,擁有強大的修護力。（IG@helenarubinsteinhk）

Helena Rubinstein晚霜擁有強大的修護力，蘊含高達30%抗衰老活性成分「玻色因」，加速肌膚新陳代謝，就像是肌膚綁上神奇繃帶般回復完美狀態，有效修正皺紋、暗瘡印及敏感粗糙等問題，故又被稱為「黑繃帶」。

Kiehl's 極緻塑顏全效乳霜同樣蘊含「玻色因」(IG@kiehlshk)

Kiehl's 極緻塑顏全效乳霜堪稱Helena Rubinstein RE-PLASTY修復晚霜的替代版，原來當中成分有一共通點，即看用家如何評價。

▼▼▼按圖看Kiehl's 極緻塑顏全效乳霜的特別之處，及用家評語▼▼▼

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▼▼▼市面上的潤膚產品多不勝數，不妨參考一下水中銀 (國際) 生物科技有限公司 (水中銀) 最新的檢測報告，選擇出安全有效的身體潤膚乳。延伸閱讀==>無毒身體潤膚乳實測 性價比高只$40？專家：潤膚減細菌感染風險▼▼▼

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▼▼▼【專櫃精華平價版】以下幾款開架精華液經常被視為專櫃級精華液的平價替代，各位小資女生不妨參考一下。延伸閱讀==>媲美SK-II 皇牌美白精華？小資女生百元入手專櫃精華平價版推薦﹗▼▼▼