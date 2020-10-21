身體潤膚乳是女生的必需品，尤其踏入十月尾，天氣明顯轉涼，身體肌膚開始因乾燥而痕癢。市面上的潤膚產品多不勝數，不妨參考一下水中銀 (國際) 生物科技有限公司 (水中銀) 最新的檢測報告，選擇出安全有效的身體潤膚乳。

身體潤膚乳是女生的必需品，尤其入秋，身體肌膚開始因乾燥而痕癢，是時候塗上身體乳為肌膚保濕。（IG@shi_ga）

水中銀於9月從各大個人護膚品專櫃、屈臣氏及萬寧選購了 14 個品牌，共 22款潤膚產品樣本作產品安全檢測、保濕及抗炎功效檢測，當中包括了女生常用的品牌如CeraVe、NIVEA、PHYSIOGEL、ST. Ives等，以專利的魚胚胎毒性測試技術發現，22款潤膚產品樣本中 8 款被評為綠魚 (代表品質卓越)，5 個樣本為黃魚 (代表品質合格)，9 個樣本為紅魚 (代表有待改善)，測試結果發現超過六成潤膚產品樣本整體表現不理想。

按圖看被評為安全，且具保濕及抗炎功效的7款潤膚產品▼▼▼

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根據水中銀的檢測結果，NIVEA舒緩修復潤膚露、NIVEA深層潤膚露及CeraVe長效保濕修復乳三者的保濕及抗炎功效顯著，當中NIVEA深層潤膚露價格最相宜，性價比最高。

皮膚中最重要的防禦力集中在角質層，根據美國皮膚病學會建議，在接觸皂液或使用酒精搓手液後應立即使用保濕產品，因為許多皂液與消毒產品中的表面活性劑有機會使皮膚角質化異常，加快水分流失，導致肌膚乾燥發炎，增加細菌感染的風險。

水中銀首席技術官兼歐盟及英國註冊毒理學家陳雪平博士同時指出，市面上一些保濕產品添加了保濕劑Panthenol維他命原 B5成份，容易被人體皮膚吸收，有效平衡肌膚角質層，防止出現脫皮問題，建議女生於選購保濕產品時可多加留意。

按圖看導致皮膚乾燥的常犯錯誤▼▼▼

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