【貴婦化妝水、精華水平價版】化妝水、精華水除了為肌膚立刻補水，幫助後續護膚品吸收，更可收復肌膚屏障，重拾健康肌底。市面上的化妝水、精華水選擇多不勝數，要用上貴婦品牌便需要一定的消費力。小資女生不妨試試網民推薦，可媲美SK-II、La Mer、Clé de Peau Beauté等的平價替代品，相信會收獲意外驚喜。

小資女生不妨試試網民推薦，可媲美SK-II、La Mer、Clé de Peau Beauté等化妝水、精華水的平價替代品，相信會收獲意外驚喜。（IG@skii）

選擇護膚品時不應只專注於品牌，應該先了解自己的膚質，從自己的訴求出發，挑選對應的護膚品。於妝前使用化妝水濕敷幾分鐘，有效加強保濕效果，使肌膚更飽滿亮澤，是不少日韓女星擁有貼服底妝的小秘訣。不過，敏感性肌膚要小心使用含酒精或果酸成分的化妝水，以免因剌激而導致肌膚泛紅或敏感。

La Mer 肌底修護液 $770/ 100 ml VS IPSA流金水 $320/ 200 ml

La Mer 肌底修護液有效舒緩敏感泛紅肌膚（IG@lamer）

La Mer肌底修護液被喻為La Mer的入門必選款，蘊含Miracle Broth™ 活膚精華，與73種海洋礦物而成的海藻啫喱微粒，有效促進肌膚細胞自然修復更新。網民分享在肌膚狀態不佳或皮膚乾燥的日子，有效舒緩敏感泛紅肌膚，幾天內便能感受到膚質有所提升，更細緻柔嫩。精華水帶點黏稠度，保濕效果良好，適合秋冬使用。

比La Mer售價平逾一半的IPSA流金水，被網民喻為La Mer 肌底修護液的平價替代品，售價只需$320，特別針對敏感痘痘肌，於小紅書成為人氣話題，到底有何過人之處？

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Clé de Peau Beauté極致無瑕精華水 $750/ 170 ml VS Origins靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 $290/ 200 ml

Clé de Peau Beauté極致無瑕精華水又名「水磨精華」，持續使用膚質會變得細膩。（IG@karoljeromemua）

這款精華水又名「水磨精華」，對於過敏、發炎、暗瘡肌膚有調理作用，有效針對溶解毛孔內雜質，改善粗糙和暗啞肌膚。網民分享肌膚吸收後質感乾爽，更顯水潤飽滿，持續使用就如水磨效果，明顯感覺到肌膚質感變得細膩，特別適合飽受粉刺和毛孔問題困擾的女生。

Origins靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水同樣針對口罩肌，被網民喻為Clé de Peau Beauté極致無瑕精華水的平價替代品，亦是品牌的人氣產品，全球每7秒便賣出1支，到底有何神奇之處？

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SK-II 護膚精華（神仙水）$1,167/ 160 ml VS IOPE Bio Essence青春活顏精粹 $312/ 168 ml

SK-II神仙水大名鼎鼎，含有超過90% Pitera™護膚成分，可以全方位提升膚質。（IG@prettywrinkles）

SK-II 護膚精華，又名「神仙水」，含有超過90% Pitera™護膚成分，可以全方位提升膚質，令肌膚變得水嫩透亮，相信所有女生都不會對它感到陌生。網民分享用後膚質變得穩定而且不再乾燥，有效減淡乾燥細紋，上妝亦不再浮粉。如果遇上重要約會，透過神仙水濕敷來集中修護肌膚，只需幾分鐘肌膚便能一掃疲態。

IOPE Bio Essence青春活顏精粹堪稱SK-II神仙水的平價品，價錢只是其3分1，被李佳琦於直播中推薦後成為全城熱話。

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