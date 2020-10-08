【專櫃精華平價版】含高濃度美容成分的精華液有效改善膚質，針對性地修護色斑、細紋、缺水等肌膚問題，所以精華液於日常保養中擔當着重要的角色。不過，不少女生預算有限，而修護力高的專櫃級精華液往住售價高昂。以下幾款開架精華液經常被視為專櫃級精華液的平價替代，各位小資女生不妨參考一下。

有人會對專櫃品牌過敏，平價品牌亦可以有驚喜，女生們應按自己的需要選擇護膚品，而不要執着於品牌上。(IG@heungheungeliza)

精華液於化妝水後使用，就如肌膚的維他命般針對性地修護肌膚，補充化妝水與面霜的不足。不少女生於日常保養中，會根據那時段的肌膚問題，輪流使用幾種不同功效的精華液，例如日間注重美白，晚間則強調抗衰老，令保養的效果更全面。有人會對專櫃品牌過敏；平價品牌亦可以有驚喜，不少開架品牌因為成分與人氣專櫃護膚品相約，而被喻為平價替代版，當中的濃度與技術或有所不同，女生們應按自己的需要選擇護膚品，而不要執着於品牌上。

美白精華：SK-II 肌源鑽光精華（$1,080/30ml） VS Olay PROX 亮潔晳顏淡斑精華（$390/40ml）

Olay PROX 亮潔晳顏淡斑精華被視為SK-II 肌源鑽光精華的替代版(IG@kbeautyzonee;IG@keungcandywen)

SK-II 肌源鑽光精華是品牌的明星產品，美白效果出色。產品蘊含皇牌成分 PITERA™，有效抵禦可見色斑及隱藏色斑的形成，不少女生使用後分享肌膚變得透亮，去黃效果令人驚喜。而Olay PROX 亮潔晳顏淡斑精華則聲稱28天明顯減淡色斑紅印，亦被推崇為SK-II 肌源鑽光精華的替代版。兩者均含有效改善膚色暗沉的成份煙酰胺（Nicotinamide），煙酰胺的美白效果顯著但略帶刺激，需注意一點：Olay精華液中的煙酰胺濃度高達5％，意味着肌膚需要有一定的耐受性。若你的肌膚不易敏感泛紅，不妨嘗試一下Olay這款美白精華液。

按圖看精華質感：

保濕精華：DECORTÉ Moisture Liposome 保濕精華（$690/40ml） VS VICHY MINÉRAL 89 火山礦物能量精華（$350/50ml）

VICHY MINÉRAL 89 火山礦物能量精華被視為DECORTÉ Moisture Liposome 保濕精華的替代版（IG@cosmedecortejp;IG@vichyusa）

一支保濕精華可以解決細紋、暗沉、欠缺彈性等肌膚缺水所致的問題，DECORTÉ 深受日本女生歡迎，Moisture Liposome保濕精華採用多層微脂囊體技術，能將成分滲入肌膚，精華不含油分，質地完全不黏膩，任何膚質也適用。而VICHY MINÉRAL 89 火山礦物能量精華則被視為DECORTÉ保濕精華的替代版，兩者同樣含有天然補濕劑透明質酸，有效補充水分，令肌膚水嫩飽滿。

按圖看精華質感：