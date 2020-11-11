金喜善被喻韓國「第一美女」與周元主演劇集《Alice》早前迎來大結局，現年43歲的金喜善在劇中扮演22歲大學生，觀眾對金喜善凍齡到極至的樣貌無不驚嘆，除讚賞金喜善擁有吹彈可破的雞蛋肌膚與身材外，不少女網民悖好奇金喜善的日常護膚方法。

金喜善現年43歲，卻在劇集《Alice》扮演22歲大學生，大批韓國網民留言表示金喜善擁有極強的凍齡樣貌。（《Alice》劇照）

金喜善現年43歲，早於16歲參演韓劇《恐龍先生》而加入演藝圈，當年擁有濃眉大眼與精緻輪廓的金喜善，很快便獲得不少賞識，成為多套韓劇的女主角，例如：《金粉佳人》、《悲傷戀歌》與《再次微笑》等。不過金喜善卻選擇在事業如日中天的時候嫁給愛情，在2007年下嫁年長3歲的企業家朴周英，並於兩年後誕下一名女兒，過着幸福的婚姻生活。

金喜善現年43歲，早於16歲加入娛樂圈，她的樣貌與初入行時也沒有多大分別。(lovely.katie.k@IG)

金喜善多年後渴望重拾拍劇的興趣，誰不知接拍劇集《Alice》時便掀起熱烈討論，網民除了討論金喜善的演戲實力仍保持水準外，更多圍繞金喜善的討論話題是她如何凍齡，現年43歲的金喜善也曾分享過自己4個奇招護膚方法，當中更配合多款的天然食材，才可以令肌齡逆轉呢！

【按圖看】43歲金喜善肌齡逆轉的4個奇招護膚方法▼▼▼

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金喜善護膚方法特別，不少明星為了好膚質，也創出自家奇招來護膚，包括52歲的台灣女星伊能靜、膚質常處於不穩定的鄧紫棋（G.E.M）與台灣「美容達人」牛爾老師，也分別在護理眼部與急救肌膚上，創出獨特的護膚奇招！

【按圖看】52歲的台灣女星伊能靜、「美容達人」牛爾老師與鄧紫棋（G.E.M）的奇招護膚方法▼▼▼

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