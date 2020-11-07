韓國組合EXO人氣成員燦烈近期陷入劈腿醜聞，燦烈更被前度力數曾在交往期間出軌10多次，令燦烈被粉絲要求退出組合EXO。繼燦烈偷食醜聞惹得全城熱議和另一成員Chen年初被曝出奉子成婚消息後。EXO前成員黃子韜（Tao）也改以往低調作風，不時在微博上瘋狂以「土豪式」炫富穿着行頭，而黃子韜的炫富行為也惹來眾多網民抨擊，指責黃子韜低俗。

EXO前成員黃子韜與SM娛樂公司解約 父親驟逝突繼承逾231億港元遺產成富豪？

前EXO內地成員黃子韜之土豪式炫富行為，被部分網民批為超低俗，但部份粉絲卻支持黃子韜說他本來就是有錢人。(hztttao@IG)

前組合EXO的內地成員黃子韜（Tao）自2015年單方面對SM娛樂公司進行解約後，便選擇回內地發展事業。當時黃子韜還頂着「EXO人氣成員」光環回到內地，他參與不同劇集拍攝與推出的歌曲也大受內地粉絲歡迎。而黃子韜之所以能回到內地，全靠父親黃忠東全力支持黃子韜的事業發展，當時他父親更創立「龍韜娛樂文化有限公司」來支持黃子韜的星途，有傳他父親總資產達200多億人民幣（約231億港元），曾是青島富豪排名中的第7位，在內地不同地方均有多套物業、名下有12間公司等。

黃子韜之所以能回到內地，全靠父親黃忠東全力支持他的事業發展，更親力親為地為黃子韜打點工作上的一切。(黃子韜@微博截圖)

根據內地媒體《人物》報道指出，黃子韜的父親當時把全部事業重心投放在黃子韜的歌影視事業發展上，更毅然陪伴黃子韜到北京開創事業外，也為黃子韜籌備不少宣傳文案到新媒體，更利用自己在金融界上建立的人脈來為黃子韜建立關係網，所以兩人的父子感情相當深厚。可惜黃子韜的父親在9月不幸因病離世，而黃子韜也順利承繼巨大的遺產，成為一位過百億富豪。

▼▼▼【按圖看】前EXO內地成員黃子韜（Tao）的入行經歷與發展▼▼▼

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黃子韜一改父親生前低調做人方式 炫耀名錶、名畫與私人飛機等 網民評論兩極化？

黃子韜拍攝照片的角度明顯是刻意將焦點放在名牌上，高調行為惹來不少網民反感。(hztttao@IG)

黃子韜父親生前的生活亦相當低調，年輕時不想黃子韜知道家庭太過富有，不懂得賺錢努力與感恩，直到黃子韜長大成人後，他父親才告訴黃子韜真實的家庭現況。而突然面對父親驟逝，黃子韜在微博發文表示：「我一輩子都不會讓我爸失望。我會繼續用我的方式把龍韜娛樂做到最好、我一輩子都不會放下我爸留給我的心血! 」

但休息個多月，重拾心情回到工作崗位的黃子韜卻瘋狂曬出自己過百萬名錶、名畫收藏、豪華名車、名牌手袋，甚至連私人飛機亦有，加上照片拍攝角度明顯是刻意將焦點放在名牌上，高調行為惹來不少網民反感，例如：「說實話這種行為很low。」、「他爸才剛去世多長時間，這樣真的好嗎？」和「根本就是在炫富」，但亦有粉絲支持黃子韜表示：「人家那不叫炫，他本來就富，你別酸！」、「黃子韜需要人設嗎? 看來羡慕嫉妒的人很多。」和「對你們來說這叫炫富，對他來說只是和粉絲分享日常罷了。」等。

黃子韜也隨即在微博上發文反駁網民的留言。(hztttao@IG)

而黃子韜也隨即在微博上發文說：「我會繼續過的愈來愈好，繼續讓羨慕我的繼續羨慕嫉妒的繼續嫉妒，讓恨我討厭我的繼續恨我繼續討厭我，這樣我更有動力讓自己過的更好，做的更好！我現在也很好，不用多想。」反駁一眾酸民對他日常生活的回應。

男性展現個人奢侈品無疑能反映經濟能力，然而這行為同時會影響兩性關係，女生選伴侶時，原來會從男生的炫富行為解讀他的戀愛態度。

▼▼▼【按圖看】前組合EXO的內地成員黃子韜（Tao）猶如土豪式炫富的照片▼▼▼

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研究調查指：炫富的男人對於致力尋找終生伴侶的異性並沒有吸引力

外國研究調查指：炫富的男人對於致力尋找終生伴侶的異性並沒有吸引力 (hztttao@IG)

或許有人會認為有能力炫耀財富的男人，在異性的眼裏會更有吸引力，或讓女性有安全感，但根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，由美國密歇根大學研究人員刊登在《Springer’s journal》的研究調查發現，當男人揮霍現金或有各種的炫富行為時，女性會認為這種人對短期性關係更感興趣，而不會有浪漫而長遠的承諾。

實務 vs 浮華 男人買車取態反映戀愛態度？

在這項研究調查，先邀請375名女性閱讀兩位將會買車的男士之相關描述，一位是「節儉」，另一位是「浮華」，兩位男士都有相同的預算金額，前者選擇購買一輛實務性高的新車，重視汽車性能與可靠性，因新車可避免上一手車主造成的問題，汽車亦在保養期內得到保障；後者則選擇購買一輛豪華款的二手車，把剩餘的錢花在炫耀性支出，例如：為車塗上新油漆、更換更大輪子與功能更強的音響系統等。後者屬揮霍和炫富型，這類型男人在爭取短期伴侶中的得分較高，但對於致力尋找終生伴侶的女生來說並沒有吸引力，也認為他們只為投資豪華汽車來吸引伴侶，不願意為長期的情侶關係作投資。

研究人員解釋，駕駛跑車如孔雀開屏，耀眼的汽車能吸引異性，令他們在兩性關係中佔優勢，但同時令女性認為這類人的選擇也相對較多，未必願意謹守經營一段長久關係。也就是說他們對感情的忠誠度。

事實上，經營長久關係還需要面對許多實際問題，兩個人一起生活，到有了孩子，浮華的汽車未必能滿足實際需要，從買車的取態也許可了解一個人的內在，女生渴求踏實可靠的男人作為終身伴侶。研究只供參考，駕豪華汽車的人就只愛短暫愛情嗎？駕中價實務汽車的就一定專一嗎？相信沒有絕對﹗

同場加映

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愛炫富的男人或令想展開長久關係的女生卻步，原來童顏兼窮的男生亦然，張彥博便是例子。▼▼▼40歲張彥博入行15年戶口曾長期不足$100 前度指發明星夢嫌窮分手（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：《人物》《Daily Mail》