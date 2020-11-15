日本美妝雜誌《VOCE》每年都會舉辦「VOCE BEST COSMETIC AWARDS」並票選出「最美臉孔」成為年度熱話，過往冠軍就曾有綾瀨遙、深田恭子及長澤正美等奪得，得獎人馬都是公認大美女，勢頭強勁。近日2020年的最美臉孔冠軍出爐，今年竟是由曾上榜「日本最討厭女主播」的她奪得?

今年奪得日本美妝雜誌《VOCE》「最美臉孔」的就是有「日版張鈞甯」之稱的33歲女星田中美奈。(minamitanaka_official@IG)

日本美妝雜誌《VOCE》近日公布「2020年最美臉孔」票選結果，由有「日版張鈞甯」之稱的33歲女藝人田中美奈奪得。不過田中美奈在日本的人氣很極端，起初擔任新聞主播，因亮麗的外表而為人所認識，但卻又峰迴路轉地曾經上榜日本「最討厭女主播」。究竟今天的她是如何逆襲成功，獲得網民及大眾的喜愛？

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新垣結衣都輸給她？田中美奈成新一代性感女神

今年33歲的田中美奈在紐約出生，但卻在日本長大，大學畢業之後就進入了TBS電視台當女主播，5年之後才開始轉型進入娛樂圈。田中美奈出道以來一直以天使臉孔和魔鬼身材聞名，憑藉著姣好身材成為日本新一代性感女神，她曾經在日煤ORICON NEWS的「最理想女星身材」排行榜中獲得了亞軍，又成功打敗石原里美登上了「最理想女友」第9名。聲名大噪的她在今年年初更推出了個人寫真《Sincerely yours》，尺度驚人，完全打破了大眾對於女主播的印象，寫真推出後以44萬本的成績瞬間登上了2020上半年的寫真銷量榜冠軍，打敗「國民老婆」新垣結衣成為新一代「寫真女王」。

田中美奈出道以來一直以天使臉孔和魔鬼身材聞名，憑藉著姣好身材成為日本新一代性感女神。(minamitanaka_official@IG)

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田中美奈被指做作裝可愛 曾成為日本女生的「頭號公敵」

不過田中美奈在出道的初期並不討喜，長相甜美又擅長撒嬌的她，在當主播的時候經常裝出可愛模樣和聲線，網友一致認為她就是那種矯揉做作的「心機女」，當時大眾對她的印象多半不脫離「裝可愛」、「很做作」、「在男人面前裝柔弱」等負面評價，她更在《週刊女性》雜誌中的「最討厭女藝人」榜單中排名第4。

田中美奈經常裝出可愛模樣和聲線，還會再節目中表演如何吸引男生注意，成為不少女生的頭號公敵。(Bilibili截圖)

田中美奈為了挽回自己的形象，經常在節目中自嘲，又經常在個人社交網站分享個人美妝心得，與網民增加交流拉近距離。田中美奈更不時登上時尚封面雜誌，憑藉著出眾的穿搭品味和妝容技巧，漸漸獲得了不少女生的讚美和模仿，建立起時尚正面的形象。除此之外，她也無懼自己「心機女」的稱號，接下了日本綜藝節目《有點心機又如何》，教導女生實用的約會技巧，如何攻陷心儀的男生，表露真性情的她反獲得了不少讚好，成功「洗白」。

田中美奈藉著出眾的穿搭品味和妝容技巧，漸漸獲得了不少女生的讚美和模仿，建立起時尚正面的形象。(minamitanaka_official@IG)

田中美奈練成「最美臉孔」美容秘訣公開

田中美奈自言不是天生的美女，另外為了保持完美的身材，田中美奈堅持每天都做運動和喝3公升的水，而且喝的水還要選擇合適的酸鹼度，她還會吃大量的水果去補充酵素，去維持完美的線條及體態。田中美奈的「最美臉孔」更是花上不少時間及金錢進行保養，為了美麗，她也在背後下了一番苦工從不鬆懈，恆心及自律程度讓人敬佩，單是每月的美容花費至少要30多萬日圓！

田中美奈無懼素顔示人，她表示每個月都要花費30多萬日圓去美容護膚，每天早晚都要花至少20分鐘護膚。(minamitanaka_official@IG)

▼▼▼【田中美奈的驚人美容花費及秘訣】▼▼▼

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