【HKTVmall Black Friday減價美妝】網購平台HKTVmall緊接10月感謝祭後，再於11月13日至30日推出「黑色星期五購物節」（Black Friday），而一連18日舉行的HKTVmall「黑色星期五購物節」除每日推出限定搶購優惠外，HKTVmall更重點引入專櫃品牌的美妝與護膚產品，例如：22折Bioderma的皇牌「紅水」、4折Lancôme溫和保濕水和54折Benefit聖誕倒數日曆等，多款抵買優惠化妝品與護膚品均設有指定購買日期，筆者便為大家整合值得入手的優惠美妝清單，方便日後重點出擊購得心得好。

網購平台HKTVmall緊接10月感謝祭後，再於11月13至30日推出「黑色星期五購物節」（Black Friday）。(HKTVMALL)

HKTVmall「黑色星期五購物節」更聯同近日在網站隆重登場的13 Landmarks品牌推出購物專區，而多個人氣美妝品牌如Make Up Forever、Fresh、Laura Mercier與Curel也參與今次黑色星期五活動，雖然多款品牌的皇牌化妝品與護膚品都提供大量精彩優惠，但抵買並不代表好用或適合自己，而一些備受網民好評與常橫掃化妝排行榜的化妝品與護膚品，相信也有一定的參考價值。

HKTVmall黑色星期五（Black Friday）人氣美妝護膚品推薦

大獲好評的人氣美妝護膚品包括：2020年@cosme年度洗臉乳排行榜第5位的專科洗面乳，不得不提的是，專科是Shiseido旗下姊妹公司，質素有一定保證，而且更是小資女的大熱品牌，今次更減價至$15，實在沒有不入手的原因。還有小紅書網民熱推的「乾皮救星」Lancôme溫和保濕水；曾獲得台灣UrCosme網民評鑑美妝賞定妝產品的第1位的Laura Mercier透明蜜粉；台灣UrCosme卸妝水第1位Bioderma的皇牌「紅水」；多次登上日本@cosme秋冬面霜排行榜的Curél 深層高效保濕面霜等。每一個產品都是女生推薦與大受好評，以上產品在HKTVmall「黑色星期5購物節」亦有推出極抵優惠。

▼▼▼【按圖看】HKTVmall「黑色星期五購物節」（Black Friday）抵買護膚產品清單與套裝介紹：即看折扣及折實價錢▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】HKTVmall「黑色星期五購物節」抵買美妝清單與套裝介紹：64折LAURA MERCIER蜜粉套妝、61折 日本「國民品牌」CANMAKE美妝▼▼▼

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