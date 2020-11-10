秋冬顯高穿搭｜145cm日本媽媽3招秒變160cm？必學2大穿衣黃金比

【顯瘦增高穿搭技巧】踏入秋冬後，衣櫃內的西裝外套、針織外套、風衣和連身長裙等，紛紛出動作日常穿搭配襯，但奈何一些秋冬款式的風衣、針織外套或西裝外套不但寬鬆亦十分厚長，嬌小女生有種碰不得的感覺。日本一位身高只有145cm的日雜模特兒田中亞希子，利用「黄金比例穿搭法」突破嬌小身型穿衣的限制，營造高挑與顯腿長的視覺效果，所以個子嬌小的女生，不妨參考田中亞希子「顯瘦增高」的日常穿搭法。

日本雜誌模特兒田中亜希子是兩位孩子的媽，身高只有145cm，但從她的日常穿搭配襯一點也看不出她身高只有145cm。(akiico@IG)

40歲的田中亜希子身高只有145cm，更是兩個孩子的母親，但身型矮小的她卻懂得利用「9:1與3:7黄金比例」穿搭法來修飾矮小身材，令視覺效果看來增高達15cm，雖然田中亜希子平日穿搭以知性成熟為主，除適合一般上班族女生外，她有些穿搭卻不失少女的甜美感，所以非常值得女生參考。

身高145cm的田中亜希子主要以連身裙、高腰寬腳褲、高腰裙與長外套等衣着單品，配合「9:1/3:7黄金比例」等穿搭法，想輕鬆穿出「顯瘦增高」視覺效果的女生，可參考田中亜希子以下3個穿搭方法吧！

【第1招：3:7黄金比例】高腰穿搭拉高腰線 輕鬆營造「大長腿」視覺效果

身高145cm的田中亜希子平日喜愛選擇一些高腰款的衣着單品，將自己的腰線拉長，達到拉高身型的視覺效果。(akiico@IG)

嬌小身型的女生通常對於高腰設計的連身裙或高腰寬腳褲卻步，擔心穿上後更顯得身型矮小與腿短，但田中亜希子卻巧妙地利用高腰設計款的衣着單品，完美地展現「3:7黄金比例」的穿搭法，例如：高腰設計款的連身裙不像「5:5」腰線較低的連身裙般顯矮，高腰設計款連身裙可拉高腰線，營造出「大長腿」的視覺效果；高腰褲也可以輕鬆拉出3:7的完美比例，而且高腰褲的長度更是愈長愈好，貼近地面也不要緊，因若露出半長不短的小腿或腳踝時，會阻隔延伸感的視覺效果，讓身高看起來更矮。

▼▼▼【按圖看】145cm的田中亜希子示範「3:7黄金比例」穿搭法，提供進階小技巧，令嬌小女生達到極致顯高效果。▼▼▼

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【第2招：9:1黄金比例】利用垂墜視覺打造延伸感

身高145cm的田中亜希子雖然個子不高，但她卻善用拖地、垂墜的單品營造出來的延伸感，拉長身型比例。(akiico@IG)

如果「3:7黄金比例」的穿搭不是你的風格，可參考「9:1黄金比例」，同樣達「顯瘦增高」，特別適合喜歡穿oversized上衣的嬌小女生。

▼▼▼【按圖看】「9:1黄金比例」穿搭法的解說，及145cm的田中亜希子示範其穿搭法，進階小技巧是選擇鞋子配搭時要注意1件事，即令顯高效果更明顯﹗▼▼▼

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【第3招】必入手一件最重要的顯高單品 即修飾小腿

身高145cm的田中亜希子也愛利用長外套來拉長身高的比例。(akiico@IG)

所有衣飾中，哪件是最重要的顯高單品？田中亜希子的答案是長外套，不過款式上有講究。

▼▼▼【按圖看】田中亜希子認為最具顯高效果的長外套款式，及其示範穿搭▼▼▼

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