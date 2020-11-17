失眠、睡不好是很多都市人的困擾。自稱是「睡眠專家」的蔡卓妍(阿Sa)早前就在小紅書跟大家分享了她多年來鑽研的「睡覺」祕訣，希望能幫到常常失眠、受睡眠問題困擾的朋友。

蔡卓妍（阿Sa）笑指從小到大的最大的優點是「能吃」、「能睡」，就沒有其它了。(choisaaaa@IG)

蔡卓妍（阿Sa）「3招快速訓覺法」

蔡卓妍（阿Sa）早前就在小紅書分享自己的快速入睡秘訣，她表示從小到大的最大的優點是「能吃」、「能睡」，就沒有其它了，自言從小到大無論何時何地，任何空間都可以睡得著，所以對於睡覺這回事很有心得。蔡卓妍（阿Sa）笑指自己試過最長的睡眠時間是70個小時，除了去廁所還有在床上吃東西的時間，其他時候都在睡覺，讓人哭笑不得，因此她自稱是名副其實的「睡眠專家」。蔡卓妍（阿Sa）以下3個經過她多年嘗試都成功的睡覺方法，有失眠問題的朋友不妨嘗試一下！

▼▼▼【蔡卓妍（阿Sa）「3招快速瞓覺法」公開！】▼▼▼

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睡眠專家：「美容覺」好比護膚品重要

蔡卓妍（阿Sa）自言很「能睡」，莫非就是她凍齡不老的一大秘訣？（蔡卓妍＠小紅書）

經常都說女生要睡「美容覺」，有充足的睡眠皮膚才會好，不然捱夜樣子易殘又易老，那到底什麼才叫美容覺？美容覺又是否真的存在？據外國媒體nbcnews報導，全球第一大床品牌Sealy UK曾進行了一項研究，找出有關睡眠習慣所帶來的不同信息，並發現睡個好覺背後所帶來的改變。是次研究亦發現好的睡眠品質，的確會改善人的外表。

超過一半參與研究的人認為，良好的睡眠質量，對他們的外表有積極正面的影響。其中三分之二的女性，以及二分之一的男性，都表示睡個好覺令他們的讓皮膚狀況變好，膚色及膚質得到更改善，減少皺紋以及眼神亦變得更為清晰明亮，實驗結果顯示「美容覺」真有其事，亦有看得出的美容效果。那何時才是「美容覺」的睡眠時間呢？

▼▼▼【「美容覺」變美黃金時間表，相信9成香港人都難做到?】▼▼▼

英國睡眠專家Neil Robinson亦指出大多人都花一大堆金錢投資化妝品及護膚品，卻忽略了良好睡眠對外表的重要性。美麗是要從內而外改善才是最重要，而內在除了健康飲食外，睡眠也是最重要的因素，而要睡個好覺，「質量」也是關鍵，所以要盡可能創造安靜又高質量的睡眠環境。

蔡卓妍（阿Sa）自言從小到大無論何時何地，任何空間都可以睡得著。(choisaaaa@IG)

日本專家教授「瘦身美容覺」秘訣

很多都市女性的睡眠品質都很差，不但有失眠問題，而且睡眠時間不足、容易驚醒、難以入眠等等都會影響我們的皮膚和身體狀況，更有機會引致肥胖。日本睡眠專家友野尚出版的《越睡越瘦的睡眠聖經：改變人生的神奇魔法》中就教授了大家越睡越美的秘訣，透過改善睡眠品質來達到美容瘦身的效果，護膚品的花費都減少了不少。想睡覺時悄悄變美的女生，即學以下8招優質睡眠重點吧！

▼▼▼【「瘦身美容覺」8招重點要訣】▼▼▼

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風靡日本網絡的「愛麗絲睡眠法」

除了以上的睡眠秘訣之外，日本也曾經在網絡上風靡過一個專治失眠的睡眠方法稱為「愛麗絲睡眠法」，這個方法是由一位日本漫畫家おのでらさん發明而來，這位漫畫家曾經飽受失眠困擾，因睡眠質素變得很差，他表示自創了這個方法之後就再也沒有出現過失眠問題，因此以漫畫的形式在Twitter上分享這個睡眠法，他聲稱跟著這個方法做，10分鐘便可以入睡，引起了網友的熱議，有網友表示一開始看到的時候覺得是騙人的，豈料一試便成功，當然每個人的體質不一樣，因此這個睡眠法也是因人而異。

▼▼▼【日本大熱「愛麗絲睡眠法」10分鐘即可入睡？】▼▼▼

資料來源：nbcnews