44歲袁彩雲（Fiona）近日從加拿大返港，便隨即相約一眾圈中好友見面，如楊茜堯（前名：楊怡）、陳敏之和王賢誌等人。多年未見袁彩雲的楊茜堯更在IG上發布親密合照說：「看着眼前的你，精神奕奕，面上流露出溫暖甜蜜的滿足笑容，幸福！」現年44歲的袁彩雲雖然沒有甚麼經典作品，但勝在開朗正面形象入屋，所以甚有觀眾緣，而袁彩雲在2009年與圈外飲食業商人江銘峰（Anthony Kong）結婚後便選擇淡出幕前，專心照顧家庭，並成為一位幸福人妻。

袁彩雲（Fiona）近日從加拿大返港，便隨即相約一眾圈中好友見面，如楊茜堯（前名：楊怡）相聚，但原來兩人已有6年沒有見面了。(袁彩雲@微博)

生於德國的袁彩雲於1996年回到香港參選香港小姐後，並憑着身材均勻與甜美可人笑容勇奪季軍與「國際親善小姐」後加入娛樂圈。袁彩雲在初期時也接拍不少的電視劇，如《楊貴妃》、《布衣神相》、《怪俠一枝梅》和《衛斯理》等，袁彩雲也因為拍攝這幾套劇集而與楊茜堯認識相交，並成為好友。

擁有開朗形象的袁彩雲，隨即被公司安排主持不同類型的資訊節目，最為人熟識的便是飲食節目《日日有食神》、《食盡東西》和2006年一系列世界盃足球賽的運動節目《頂CUP世界盃》等，時常安排出任節目主持人的袁彩雲，也因為主持人的工作，而認識如今一生最愛江銘峰（Anthony Kong），更願意為對方放棄在香港的事業，跟隨對方到加拿大定居。

有傳工作關係意外結識圈外丈夫 相戀3年異地戀終結果

袁彩雲在2006年因工作關係意外結識圈外丈夫，而袁彩雲與對方相戀3年，異地戀最終結出果子。(袁彩雲@微博)

有傳有一次袁彩雲被公司派遣到溫哥華主持《魅力凝聚新時代》節目，當工作完結後，大會便安排袁彩雲等人到當地某一間餐廳用膳，誰不知那時單身的袁彩雲結識到該餐廳的老闆江銘峰（Anthony Kong），兩人一拍即合隨即交換聯繫方式，最後兩人就自自然然發展成情侶關係。更報道有傳隨工作結束後袁彩雲回到香港，兩人變成異地戀方式相愛，但或許是不能常見面的關係，雙方更珍惜可以溝通的時光，有時更會抵檔不住思念而來回穿梭港加兩地。

據說袁彩雲與丈夫就這樣維持約3年的異地戀，2009年，那時33歲的袁彩雲被傳媒曝光已在加拿大秘密下嫁圈外丈夫，隨後袁彩雲便返回香港深水灣舉行盛大華麗婚宴，同年6月決定夫唱婦隨與丈夫定居在加拿大，淡出娛樂圈。

▼▼▼【按圖看】44歲袁彩雲一家三口的幸福近照，而正正就是圈外飲食業商人江銘峰（Anthony Kong）的實事求事個性，令袁彩雲在愛情路上感到無比安全，令到她日後的家庭生活相當甜蜜▼▼▼

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不合格的情人卻是袁彩雲眼中最合適的丈夫

袁彩雲曾在訪問中提到初時與丈夫約會的情況，她說：「我們約會數次後，發現這個人為何每次去餐廳用膳總是嫌三彈四，令我對他產生負面印象。」但後來袁彩雲在日後的朋友聚會中發現，其實丈夫只是有一點率直大男人的個性，而後來袁彩雲在約會中發現丈夫並不是對事總是諸多要求，只是做事實事求是而已。

不合格的情人，超讚的丈夫！ 袁彩雲（Fiona）

但正正就是丈夫做事實事求事的個性令袁彩雲在相戀時獲得很多的安全感，更認為對方將來是一位很好的丈夫。雖然袁彩雲曾在訪問中表示丈夫不會浪漫，就連求婚時也沒有戒指與花，甚至沒有跪下，但不會花巧言語的人，往往就是讓一段感情更加堅固，因為言語與行動做出來不難，難的是將來甚至以後都可以堅持，但做實事的丈夫已為她劃好未來數十年的生活，比起浪漫，這就是最穩固的承諾，令袁彩雲選擇嫁給他。

論浪漫程度，他一定fail，但就是因為他不懂說花言巧語，做事實事求是，反而給予我極大的安全感，這絕對是理想的丈夫人選。 袁彩雲

結婚一刻意味住二合為一 維繫婚姻除心靈溝通外 也需要言語表達關愛

袁彩雲現時與丈夫結婚11年了，兩人仍舊愛得非常甜蜜，去年也一家三口到外地慶祝結婚10周年。(袁彩雲@微博)

袁彩雲在《新婚生活易》訪問中曾提到自己特別回味婚禮中撰寫誓詞的過程，當兩人分別向對方許下一生承諾時，為彼此戴上對介亦都象徵選定對方為終身伴侶，是一份緊扣、互相連繫的關係，從那時起兩人生命便連在一線，遇上的困難與快樂都是一同分享與承擔。

我特別回味Ceremony（婚禮）的過程，兩個人宣讀誓詞後再交換婚戒，Tie the knot（結婚）的一刻意味住二合為一，意義非常重大。 袁彩雲（Fiona）

雖然袁彩雲現在已44歲，但袁彩雲與丈夫的身型仍舊保持得狀態十分良好。(袁彩雲@微博)

婚後4年袁彩雲當年以37歲之齡為丈夫剖腹產下女兒江軒慧（Alycia），袁彩雲在訪問中憶述生產過程時，丈夫一直陪伴在旁，也令袁彩雲甚為感動與窩心，難怪去年袁彩雲迎來兩人第一個「錫婚」（結婚10周年）後，她便在社交媒體發放一家三口幸福滿溢的度假照，羨慕旁人。

除了依靠心靈溝通，亦會善用言語，不僅表達愛心、關心，藉語言加深了解，一齊成長，全心全意去建立同彼此的家庭。 袁彩雲（Fiona）

袁彩雲平日亦不時上傳與丈夫的親密合照，而一份長久又有溫度的愛情，其實更需要雙方一同建立和一同成長，彼此不單單只一個陪伴角色，更需要為這段關係灌溉更多關愛與照顧，有時一些能表達愛意的情話在維繫甜蜜度也是不可缺少的元素，但願每個人有時面對感情關係中的不足或缺陷時，也能像袁彩雲般用力地以言語表達愛心與關愛，令感情變得更堅不可催。

▼▼▼【按圖看】44歲袁彩雲保養得宜而且又凍齡的樣貌▼▼▼

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資料來源：《新婚生活易》