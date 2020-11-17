陳鍵鋒腦患遺傳病曾想自殺　未圓40歲前結婚夢：我極度缺乏安全感

有傳下年將嫁作人妻的廖碧兒（Bernice）早前在社交網絡上傳與陳鍵鋒（Sammul）聚舊的合照，只見41歲廖碧兒容光煥發，但另一邊廂曾被稱「TVB 5大最有顏值小生」的陳鍵鋒竟然出現「中年發福」情況，臉頰顯得腫脹，顛覆網民對陳鍵鋒昔日「青靚白淨」的美好印象。42歲的陳鍵鋒自前年確診患上先天性的腦遺傳病後，對於人生與愛情萌生另一番看法，也將心思放在心靈健康上。

廖碧兒（Bernice）早前在社交網絡上傳與陳鍵鋒（Sammul）聚舊的合照，只見41歲廖碧兒容光煥發，而陳鍵鋒卻出現「中年發福」的情況。(berniceliuofficial@IG)

現年42歲的陳鍵鋒（Sammul）當年與林峰、馬國明、黃宗澤與吳卓羲等人合稱「TVB 5大最有顏值小生」，還沒有加入無綫前的陳鍵鋒是參與新城電台全能DJ比賽後勝出，成為全職的DJ（唱片騎師），而陳鍵鋒也在機緣巧合下在1999年簽約加入無綫。

陳鍵鋒在《美人心計》中飾演的是劉恆，而陳鍵鋒更因為在劇中的演出而被稱為「史上最帥皇帝」。(《美人心計》劇照)

多年來陳鍵鋒也拍過無數的經典劇集如《律政新人王》、《學警雄心》、《學警出更》與《衝上雲霄》等，不少少女也因陳鍵鋒英俊外貌而被迷倒。但有傳陳鍵鋒當年因不是無綫「親生仔」而遭公司投閒置散，終究未能在演藝獲得成就與認同的陳鍵鋒便決定約滿後北上發展。誰不知2010年陳鍵鋒與林心如主演的古裝劇《美人心計》令陳鍵鋒一炮而紅後，更被內地網民封為「史上最帥皇帝」。

【按圖看回顧】42歲的陳鍵鋒（Sammul）過去的劇照▼▼▼

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緋聞過少以致被傳是同性戀 實際戀愛時變身浪漫型男 喜歡為伴侶帶來儀式感

陳鍵鋒曾被網民與傳媒質疑他的性取向(陳鍵鋒@微博)

娛樂圈最不缺的就是緋聞，然而沒有緋聞反倒惹人猜疑，陳鍵鋒便被網民與傳媒質疑他的性取向。雖然陳鍵鋒在內地多參與拍攝愛情劇集，如《煙雨斜陽》、《美人如玉劍如虹》和《女人淚》等，也曾因合作拍攝《烽火佳人》而與女星舒暢傳出緋聞，但一直以來陳鍵鋒也沒有親口承認戀情，曾與林心如、唐嫣與王麗坤等女星合作，都沒有與他傳出緋聞。

那隨便人家把我想像成不正常好了，反正有天我要結婚了也會低調地結。 陳鍵鋒（Sammul）

愛為女友手作 一同付出心思才令關係長久

陳鍵鋒在接受《新快報》訪問時提到，他是故意避免與女星傳出緋聞，提到自己每一次都是很小心，因為初進娛樂圈時，陳鍵鋒表示有前輩教導他娛樂圈也是媒體的一部分，要有良心和責任，也需要避免灌輸不好的東西給年輕一代。但其實陳鍵鋒是一位喜愛在一段戀情中為伴侶帶來儀式感的浪漫型男，他在娛樂訪問中提到自己愛為女友手作，曾嘗試親手整花盒，然後把一份禮物藏在花的裏面，希望這份心思可為女友帶來驚喜，但他也期望一段戀情中，不應只是單方面付出，最重要是雙方角色在戀愛是平衡，感情才可得以長久發展。

曾想過40歲前會結婚但欠安全感 突然患腦病悟另類人生價值觀

陳鍵鋒（Sammul）在40歲生日時，到了泰國醫院做身體檢查，竟然發現腦血管出現問題。(陳鍵鋒@微博)

每一次戀愛總是愛得小心翼翼的陳鍵鋒，曾在訪談中透露過自己有過1-2個對象令到自己萌生想結婚的念頭，他也不忌言自己不介意閃婚，但前提是自己與對方有一定程度的了解與認識。

我極度缺乏安全感，找誰都覺得不合適。 陳鍵鋒（Sammul）

陳鍵鋒是一位把工作和生活分得很開的人，他也很喜歡周潤發那樣的生活模式，會渴慕自己能搭公共交通工具去市場買菜。不過身為藝人好像會在鎂光燈下失去安全感。

不找圈內的人吧，還要教她如何應對媒體，特別是香港的狗仔隊。我想我還是會找個圈內的吧，40歲以前我是要結婚的。 陳鍵鋒（Sammul）

陳鍵鋒現時可說是活在當下。(陳鍵鋒@微博)

不過現時已到42歲的陳鍵鋒還沒有做到當初40歲前結婚的說法，至今還是單身，或許因為陳鍵鋒在一次定期身體檢查中，意外發現自己患上先天性的腦遺傳病，腦部天生少了一條主要血管，突然得知自己患上不治之症的陳鍵鋒，對人生來說也是一個重大打擊，甚至在一次潛水過程中萌心自殺念頭。

想過立遺囑、想過自殺的陳鍵鋒最終也靠着從小而來的信仰獲得重新振作的能力，而生於基督教家庭的陳鍵鋒也在信仰的幫助下，抽離負面的情緒，願意用自己的人生經歷，希望鼓勵更多陷進低潮或失意的人，而陳鍵鋒亦成為遙距神學課程一年級學生，不但希望自己在人生上尋求更多信仰知道，更希望令人生有另一番的得着。

【按圖看】42歲的陳鍵鋒（Sammul）近年來的生活近照與參與劇集拍攝時的照片▼▼▼

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資料來源：《新快報》，《見證分享》，《娛樂訪問》