17歲木村光希（Koki）有「最强星二代」之稱，除了遺傳了木村拓哉和工藤靜香的「高顔值」强大基因之外，熱衷保養以及健身的木村光希擁有零毛孔光滑肌膚以及完美纖瘦身材，究竟木村光希維持美麗的秘訣是什麼呢？

木村光希是日本「男神」木村拓哉和工藤靜香的二女兒。（koki@IG）

清秀的五官、甜美的笑容、出眾的氣質，年紀輕輕的木村光希不僅遺傳了木村拓哉和工藤靜香的優良基因，平日注重保養與健身的她一直保持完美的肌膚狀態及纖細身材。以模特兒身份出道的木村光希一亮相，便立即成為時尚界以及美妝界的寵兒，美麗容貌成為矚目焦點，擁有「最美星二代」的美譽。因活潑亮眼的外型以及姣好身材，讓木村光希博得大眾歡心，吸引大批粉絲追隨，個人IG帳號上已經坐擁超過300萬粉絲，數目驚人！

木村光希外表清新脫俗，遺傳父母強大基因。（koki@IG）

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木村光希曾在訪談中分享，自己10多歲左右就開始跟著媽媽工藤靜香學習保養，母親工藤靜香多年來一直保持「凍齡美貌」，耳濡目染之下讓木村光希也積累了不少保養心得，自小為美貌「防腐」護膚保養。木村光希青春洋溢的面孔肌膚透光嫩滑，幾乎看不見毛孔，皮膚狀況十分良好，快來學習一下木村光希自小開始的保養秘訣，令皮膚及身體狀態變得容光煥發吧！

17歲木村光希身材纖細，四肢修長，充滿青春活力。（koki@IG）

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