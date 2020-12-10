黎姿早前在小紅書向網友分享她的卸妝步驟，妝前妝後的黎姿幾乎零差別，引起網民熱議！年近50歲的黎姿除了身材保持得好之外，皮膚依舊白滑緊致、凍齡狀態讓人羡慕，完全不像三女之母。黎姿在息影後專注於美容事業上，從小就愛美的她對護膚自然有一套個人心得。

黎姿表示日常護膚保養固然重要，但是卸妝也不能忽略，因為如果平常卸妝不乾淨的話，彩妝殘留在皮膚上就會導致皮膚暗黃、毛孔粗大、毛孔堵塞，所以卸妝是護膚步驟中很重要的一環。

黎姿對於護膚非常看重，她認為除了日常護膚步驟之外，卸妝也是保養很重要的一環。（gigilai_official@IG）

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49歲黎姿皮膚如少女肌 保養秘訣公開

黎姿表示自己皮膚保養的秘訣其實就是多喝水，很多女生因為害怕水腫而不敢喝水，但是她卻認為去水腫最簡單的方法就是喝水，因為水分有助身體更快排毒和燃燒脂肪，除了睡覺前的數小時，她每天都會喝夠8杯水，定時補充。

49歲的黎姿皮膚依舊緊致、白滑，年輕的狀態讓人羡慕。（gigilai_official@IG）

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黎姿凍齡抗老愛用「貴婦級面膜」?

另外黎姿又强調在皮膚乾燥的時候，敷面膜也是最直接有效的急救方法，因為面膜的滲壓作用能夠快速地為皮膚導入營養，特別在轉季天氣皮膚不穩定時，要定時提皮膚「補充水分」。黎姿表示她化妝前喜歡先敷一張面膜，這樣後續上妝就會更加服貼自然，持妝力也會更加好。另外敷面膜的時候要控制在10到20分鐘，然後適當地按摩幫助營養液吸收得更好，最後才洗臉效果會更好。

黎姿在皮膚乾燥的時候會敷面膜為皮膚補充水分，敷面膜的時間要控制在10到20分鐘，按摩完後洗臉。（gigilai_official@IG）

對美容護膚一向很著重的黎姿對於護膚品的選擇自然不會馬虎，她特別推薦XOVE的白松露魚子面膜和白松露珍珠精華，特別是在天氣轉季和乾燥的時候，肌膚需要特別呵護。這款魚子面膜當中的白松露具有高度抗氧化功能，而魚子則含有豐富維他命和蛋白質，可以雙管齊下替肌膚深層清潔去除老舊角質，去黃除暗，還有滋潤保濕的效果。

黎姿也有在IG示範如何正確使用魚子面膜，可以看到面膜質地猶如魚子一般。（gigilai_official@IG）

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