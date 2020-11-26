今年49歲的黎姿日前在Instagram罕有地大放福利照，分別上載了兩張性感泳衣照，即使照片只是背面照，但仍可看到即將踏入「5字頭」的黎姿的身材保持得很好，身形依舊纖瘦苗條，身材完全不像是三個小孩的媽媽。究竟黎姿減肥保養的秘訣是什麼？

49歲的黎姿結婚後便息影，現在更是上市公司的老闆娘，凍齡有道的她被稱為「最美CEO」。（gigilai_official@IG）

▼▼▼【黎姿罕有分享泳衣照，絕美身材不像三女之母？】▼▼▼

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黎姿小紅書５日減肥餐單 食足一日四餐不捱餓

黎姿不時會在小紅書分享美容或者減肥心得，早前她便公開了一份「5日懶人瘦身餐單」，表示5天內只要根據這個餐單的吃法，就能成功瘦下來。她指通常很多女生都覺得減肥餐單清淡乏味，無味道可言，但是她的減肥餐單卻可以一天四餐，有下午茶還有甜品，十分豐富，不用節食也可以減肥。

黎姿分享表示減肥餐也可以很豐富，盡量控制在2000卡路里以内。（gigilai_official@IG）

黎姿認為只要吃得恰當，減肥餐也可以很豐富，更可以吃甜品。黎姿指食物最好不要放糖和鹽，即使用糖也要用有機代糖代替，而且盡量少油烹調，每天攝入的油分不可以多於4茶勺，除了不吃澱粉和喝酒之外，還要計算每天攝入的卡路里，盡量控制在2000卡路里以内。另外除了飲食要控制好之外，也要配合有氧運動，減肥效果才會更明顯。她表示只要在進行這個減肥餐單時堅守這些原則，就可以減肥也吃得美味飽肚又健康。

▼▼▼【黎姿5日懶人減肥餐單公開】▼▼▼

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黎姿減肥餐單真的有效？營養師：５日時間太短未必有減肥效果

黎姿表示5天內只要根據這個餐單的吃法，就能成功瘦下來。

註冊營養師Stephanie表示黎姿的這個「5日餐單」食物種類均衡，選擇的食材都很健康，是很好的健康餐單。不過如果只吃5天就不一定有減肥的效果，因為任何減肥方式都不可在5天這麼短時間内讓身體的機制發生改變，如果跟隨這個餐單的話，5天内的瘦身效果並不會特別顯著。

不過如果可以堅持長期進行，例如一個星期裏面有5天跟隨這個減肥食譜，另外兩天隨心進食，這個飲食模式的效果就最明顯。至於一天吃多少餐並不是問題，應該要視乎一天攝取的卡路里和熱量，而且要根據每個人的生理狀況不同而做出調整，有些女生少吃多餐反而比一天兩、三餐好，只要份量得宜就不成問題了。

註冊營養師Stephanie表示黎姿的這個「5日減肥餐單」食物種類均衡，選擇的食材都很健康。（gigilai_official@IG）

營養師Stephanie又指出黎姿減肥餐單內有不同顏色的蔬果，雖然碳水化合物比較少，但也足夠。而且餐單裏面的肉類都是很有營養的，魚肉、雞肉都有豐富的蛋白質，不過有一點不足之處就是餐單裏的奶製品比較少，缺乏了「鈣」這個營養素，而鈣對女性的骨骼健康等很重要，她建議可以在麥皮裏面加入牛奶。

另外黎姿減肥餐單還缺乏「鐵質」，很多女生普遍都有貧血的問題，因此鐵質可以幫助女生製造血紅素，最好在餐單裏面加入牛肉、羊肉這類型的紅肉，不喜歡紅肉的也可以以豆類，以攝取足夠的鐵質。除此之外，餐單中有多種湯類，但營養師Stephanie强調如果湯渣中不含碳水化合物，只有豆類或蔬菜，其實是可以吃掉的，但平常則不建議把湯渣吃掉，因為湯渣中的營養在烹調過程中早已流失，吃掉反而會增加額外熱量又攝取不到營養。

黎姿減肥餐單缺乏鈣和鐵質，營養師Stephanie建議可補充牛奶及紅肉。（gigilai_official@IG）

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