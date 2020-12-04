抗衰老眼霜怎樣揀？眼部肌膚是全身皮膚最薄弱的位置，需要嚴選安全有效的眼霜修護。水中銀（國際）生物科技有限公司曾就市面上24款暢銷抗衰老眼霜樣本進行檢測，並選出13款評為安全及功效顯著的眼霜，測試結果發現價錢與功效未必成正比。凱特愛用眼霜也入圍﹗

踏入25歲的女生要注意抗衰老的保養，尤其是脆弱的眼部肌膚。（IG@stboo）

從眼下無聲無息地出現了第一道細紋開始，皮膚便開始提醒著踏入25歲的女生要注意抗衰老的保養。年齡漸長後便不再得天獨厚，肌膚的膠原蛋白減少而導致眼周長出細紋。水中銀的「小魚親測」利用了獨家專利的魚胚胎測試技術進行毒性測試，於24款暢銷抗衰老眼霜中挑選出13款評為安全及功效顯著的眼霜，包含開架與專櫃品牌，最低價只為$134，為高性價比之選。

▼▼▼水中銀實測的抗衰老眼霜安全清單中不乏開架品牌，價錢親民，效果媲美專櫃品牌。哪款眼霜曾通過消委會的除皺測試，同時是英國公爵夫人凱特的愛用品牌？▼▼▼

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選對了眼霜也不代表能解決眼部的肌膚問題，錯誤的用法不但令眼霜功效大減，更會加劇細紋生長。想找回明亮雙眸，便要記低以下的眼部護理常犯錯誤。

1. 用力塗抹眼霜

眼睛四周的肌膚非常幼嫩，容易因拉扯形成眼紋。所以塗抹眼霜時不宜用力，應該以無名指在眼睛周圍點上眼霜，利用指尖的溫度來回輕拍，直至完全吸收。最後搓熱掌心，輕柔按壓眼部，加強肌膚吸收。

▼▼▼眼霜不只塗眼底？按圖看更多眼部護理常犯錯誤▼▼▼

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▼▼▼同場加映：按圖看《LDK the Beauty》為11款多合一保濕霜的實測結果，當中有5款為開架品牌，在保濕度、成分與用後感3方面，其中2款開架品牌更奪得全A級評分▼▼▼

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▼▼▼卸妝水是女生的日常必需品，日本美容雜誌《LDK the Beauty》早前為市面上受歡迎的12款卸妝水進行實測，結果令人意外（延伸閱讀）▼▼▼