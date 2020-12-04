抗衰老眼霜｜13款安全去皺效果顯著之選　凱特愛用品牌最平只$134

美容手帳
撰文：
最後更新日期：

抗衰老眼霜怎樣揀？眼部肌膚是全身皮膚最薄弱的位置，需要嚴選安全有效的眼霜修護。水中銀（國際）生物科技有限公司曾就市面上24款暢銷抗衰老眼霜樣本進行檢測，並選出13款評為安全及功效顯著的眼霜，測試結果發現價錢與功效未必成正比。凱特愛用眼霜也入圍﹗　

踏入25歲的女生要注意抗衰老的保養，尤其是脆弱的眼部肌膚。（IG@stboo）

從眼下無聲無息地出現了第一道細紋開始，皮膚便開始提醒著踏入25歲的女生要注意抗衰老的保養。年齡漸長後便不再得天獨厚，肌膚的膠原蛋白減少而導致眼周長出細紋。水中銀的「小魚親測」利用了獨家專利的魚胚胎測試技術進行毒性測試，於24款暢銷抗衰老眼霜中挑選出13款評為安全及功效顯著的眼霜，包含開架與專櫃品牌，最低價只為$134，為高性價比之選。

▼▼▼水中銀實測的抗衰老眼霜安全清單中不乏開架品牌，價錢親民，效果媲美專櫃品牌。哪款眼霜曾通過消委會的除皺測試，同時是英國公爵夫人凱特的愛用品牌？▼▼▼

+23
+23
+23

選對了眼霜也不代表能解決眼部的肌膚問題，錯誤的用法不但令眼霜功效大減，更會加劇細紋生長。想找回明亮雙眸，便要記低以下的眼部護理常犯錯誤。

減肥｜傅穎3個月減6kg棄白烚食物食紅米 計出每日飲水量減磅關鍵
DFS美妝品減價低至3折最平$26？YSL唇膏只$89　 Gucci香水6折
LDK測11款百搭保濕霜　第4位楊丞琳大愛　2個開架牌全A級不過$100

1. 用力塗抹眼霜

眼睛四周的肌膚非常幼嫩，容易因拉扯形成眼紋。所以塗抹眼霜時不宜用力，應該以無名指在眼睛周圍點上眼霜，利用指尖的溫度來回輕拍，直至完全吸收。最後搓熱掌心，輕柔按壓眼部，加強肌膚吸收。

▼▼▼眼霜不只塗眼底？按圖看更多眼部護理常犯錯誤▼▼▼

+3
+3
+3

▼▼▼同場加映：按圖看《LDK the Beauty》為11款多合一保濕霜的實測結果，當中有5款為開架品牌，在保濕度、成分與用後感3方面，其中2款開架品牌更奪得全A級評分▼▼▼

+27
+27
+27

▼▼▼卸妝水是女生的日常必需品，日本美容雜誌《LDK the Beauty》早前為市面上受歡迎的12款卸妝水進行實測，結果令人意外（延伸閱讀）▼▼▼

+18
+18
+18
岑杏賢低調結婚　與袁偉豪分手後患甲亢　樂觀積極收獲健康與愛情
周揚青過份修圖手指如異形　楊丞琳驚變雞爪　阿嬌修長腿被誰出賣
心理測驗｜韓國瘋傳顏色揭真實個性　看到這種色反映壓力快爆煲？
陳曼娜否認屬「跳舞群組」 離婚投資成富婆　後悔曾為愛情棄事業
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。