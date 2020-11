多合一保濕霜(All in One Gel)包含化妝水、乳液、美容液、面霜和面膜5種功能,只需簡單一步便能完成保濕修護,是最適合忙碌女生的保養法。日本美容雜誌《LDK the Beauty》早前為市面上受歡迎的11款多合一保濕霜進行實測,就其保濕度、成分與用後感3方面作出評分,多款開架品牌成績媲美專櫃級產品。