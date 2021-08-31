韓國人氣顏色心理測驗　一張圖揭壓力指數　看到這種顏色快爆煲？

【心理測驗】根據色彩心理學，每個人對於顏色的偏好，在某程度上其實反映內心的想法。同一張色卡，每個人於不同的心情下，看到的顏色也有所出入？與朋友一起嘗試韓國的人氣心理測驗，從顏色看出你的真實性格與當下正面對怎樣的心理壓力。



根據色彩心理學，每個人對於顏色的偏好，在某程度上其實反映內心的想法。(《東京星夢》劇照)

從一個人的選色喜好可窺探出對方的個性，例如藍色總可以給予人一種安心，可靠的感覺，所以喜歡藍色的人性格平和踏實。而喜歡卡其色的人溫暖而樸實，愛好和平，避免捲入紛爭。心理學家認為，每個人在不同的心情，對顏色的敏感度亦不同，現在的你心靈健康嗎？

問題1：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？



A：紫色

B：藍色

C：白灰色



你覺得圖片中是什麼顏色？

▼▼▼【按圖看】你的內在真實性格，看到「這種」顏色是完美主義者？▼▼▼

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問題2：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？



A：綠色

B：藍色

C：灰色



你覺得圖片中是什麼顏色？

▼▼▼【按圖看】你現在的壓力狀態，看到「這種」顏色此刻有巨大煩惱？▼▼▼

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現今愛情講求效率，由認識、戀愛到分手或不消數個月。若不想花冤枉時間談戀愛，不妨先了解自己的戀愛取態。韓國選花心理測驗，可測出你潛在的戀愛態度，不妨認清適合自己的伴侶特質。

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