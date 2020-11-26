DFS美妝品減價低至3折最平$26？YSL唇膏只$89　 Gucci香水6折

聖誕將至，免稅店DFS由即日起推出減價優惠，全場美妝品牌均有85折，精選品牌更接近3折。深受女生歡迎的YSL、Tom Ford、Giorgio Armani、Estée Lauder等美妝商品亦低至半價，絕對是入手的好時機。商品於門市與網店購買同樣擁有折扣優惠，一起來看看有哪些不容錯過的聖誕美妝推薦。

免稅店DFS由即日起推出減價優惠，全場美妝品牌均有85折，精選品牌更接近3折。（IG@dfsofficial）

妝前保養是令底妝貼服的重要一步，踏入秋冬皮膚開始乾燥，以下精選多款於坊間富口碑的保濕護膚品，特別推薦女生入手ESTÉE LAUDER升級亮肌抗氧活膚水，滋潤同時為肌膚帶來光澤，另外CLINIQUE特效補濕防禦啫喱兩件裝亦值得一試，質感清爽無負擔，有效為妝前肌膚深層補水。兩樣商品同樣擁有半價優惠，是秋冬看門口必備護膚品。

▼▼▼SK-II、La Mer的皇牌產品減至多少？按圖看DFS低至半價護膚品盤點▼▼▼

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聖誕派對怎能少了精緻耀眼的妝容？經典彩妝品牌Tom Ford Beauty、Giorgio Armani等美妝商品低至半價，而乾唇女生必備的YSL唇釉更只需$89，還有哪些受女生歡迎的美妝品於DFS減價優惠中擁有驚喜折扣？

▼▼▼半價TOM FORD氣墊粉餅，哪品牌唇膏減至$26？按圖看低至31折的美妝商品精選▼▼▼

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除了護膚品與美妝品，今次的減價優惠亦包括香水。粉色陶瓷瓶身的Gucci Bloom香水具收藏價值，濃郁的白花香氣突顯氣質，是Gucci眾多香水中的熱賣商品，容量100ml於６折優惠後只需$589.9，鍾情花香的女生記得不要錯過。

DFS每間分店的優惠產品或會有所不同，亦有機會定期變更。有興趣的女生便要把握機會選購心儀商品。

▼▼▼Diptyque、Jo Malone同樣有折扣優惠，按圖看低至43折的香水款式▼▼▼

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▼▼▼同場加映：卸妝水是女生的日常必需品，日本美容雜誌《LDK the Beauty》早前為市面上受歡迎的12款卸妝水進行實測，結果令人意外（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼護膚油是入秋好物，解決肌膚乾燥繃緊、改善膚質，補水同時補油，才能真正為肌膚鎖住水份。參考＠cosme人氣護膚油20位榜單，入手好用的護膚油吧﹗(延伸閱讀)▼▼▼