岑杏賢宣布誕下仔仔　貼心浪漫老公關懷備至：有他在每天也是驚喜

32歲岑杏賢（Jennifer）宣布順利誕下兒子，在日前於IG分享BB的可愛照片。雖然比預期早了兩星期出世，但重6磅10安士，表示醫生說是個健康強壯的BB。



岑杏賢仔仔的英文名字叫 Preston，有「活在當下」的意思。（IG@jenniferjshum）

岑杏賢寫下長文向大家介紹BB，指仔仔的英文名字叫 Preston，因為讀音與Present相似，希望提醒自己「活在當下」，在生活中時常抱有感恩的心，名字非常有意思。此外，她亦感激醫護人員的照顧，以及大家的愛和祝福，希望仔仔可以吃好睡好，健康成長。岑杏賢字裡行間盡是初為人母的喜悅之情，圈中好友亦紛紛留言祝賀。

▼▼▼【按圖看】岑杏賢的溫馨孕照，懷孕期間身形仍然纖細▼▼▼

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岑杏賢與圈外男友Kelvin於2020低調註冊結婚，在家人與好友朱千雪、湯洛雯、張嘉兒等見證下，正式成為幸福人妻。

岑杏賢於2020 年11月疫情下與圈外男友Kelvin低調註冊結婚，在家人與好友朱千雪、湯洛雯、張嘉兒等見證下，岑杏賢正式成為幸福人妻。

岑杏賢於酒店簽紙出嫁，儀式簡單卻溫馨甜蜜。當晚她於IG上公佈婚訊，並貼出與好友朱千雪、湯洛雯、蔣家旻、張嘉兒手拖手的照片，她們每人也戴上有自己英文名的手鏈，見證着岑杏賢出嫁一刻，同時印證着彼此間深厚的友誼。

岑杏賢於去年情人節公開戀情，透露跟男友Kelvin拍拖4個月。她於10月9日，32歲生日時更宣布已成為準新娘，大方分享手上鑽戒。她的好友更為她舉辦驚喜派對慶祝，令岑杏賢大為感動。

▼▼▼【按圖看】岑杏賢於家人與好友的見證下，於酒店簽紙出嫁▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】朱千雪、湯洛雯、蔣家旻、張嘉兒與岑杏賢的姊妹情誼，閨密髮夾、手鏈非常有心思▼▼▼

岑杏賢日前分享患上甲狀腺亢進症而暴肥的經歷（IG＠jenniferjshum）

岑杏賢與袁偉豪分手經歷情傷 同時面對甲狀腺亢進症復發的困擾

岑杏賢於2016年尾跟袁偉豪結束3年戀情後，感情生活一直備受關注。當時她除了經歷情傷，亦面對着甲狀腺亢進症的困擾。其實她早於18歲時因為大學學業壓力繁重，出現食量大增、頭暈、手震等病症，驗血後被診斷患上甲狀腺亢進症。3、４年前再度復發，令她無所適從，一度萌生出轉行的念頭。服用藥物令她全身腫脹，不時被網民指她暴肥走樣，令她幾乎崩潰。不過，即使面對網民批評，她沒有選擇公開病情來博取注意，反而盡力穩定病情，希望以運動鍛煉出更纖瘦的身形。

然而，即使她隔天到健身房運動，身形仍然腫脹，令她情緒非常低落。後來她意識到無論自己有多勤力亦不會消腫，腫脹是藥物帶來的副作用，而且甲狀腺與情緒有關，要改善病情便先要調節心情。

▼▼▼【按圖看】岑杏賢曾因病身形腫脹暴肥，承受沉重壓力▼▼▼

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岑杏賢經過適當的治療後，已康復並回復至最佳狀態。（IG＠jenniferjshum）

當岑杏賢感覺身體狀態變差時，便意識到有機會是甲狀腺亢進症復發，立刻求醫。然而，醫生開藥的劑量過重，令她病情惡化。她聽從醫生的指引，每次服用8粒藥物，但睡醒身體浮腫，做運動亦無法改善，令她開始心生疑惑。後來她到訪陳法蓉介紹的甲狀腺專科醫生診所，才發現自己一直服用過量藥物，導致暴肥。專科醫生把她的藥量從8粒調整至2粒，服用一年後開始改以自然療法，逐漸舒緩病情，如今已完全康復。

【按圖看】女性患上甲狀腺亢進症的比例較男性高，以下藝人亦曾經患上此病導致身形暴肥：

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保持心境開朗有助改善病情 樂觀面對每一天

岑杏賢以自身經歷證明頑疾也有控制的方法，鼓勵同路人彼此並不孤單。（IG＠jenniferjshum）

雖然病情反覆令人洩氣，但她於IG上仍強調保持心境開朗的重要性。她學會接受這個病為生命中的一部分，更時刻提醒自己要開心。甲狀腺受情緒影響，負面情緒容易令病情復發，只有樂觀面對每一天，控制飲食，自然大大減低發病機會。她以自身經歷證明頑疾也有控制的方法，鼓勵同路人彼此並不孤單。

自我調整心態當然重要，岑杏賢亦慶幸另一半對自己關懷備至。她與Kelvin於朋友婚禮上認識，認定是緣份把兩人拉在一起。她曾大讚另一半心地好，又疼錫她，彼此間相處得十分舒服，她能從對方身上得到強烈的安全感與信任，內心非常踏實。

他一向都好sweet，不但止生日，平時都好sweet又待我好好，只要有他在身邊，每一天也是驚喜。

Kelvin會在每月的紀念日為她送上驚喜，預訂餐廳慶祝，即使工作多忙，也要讓她感受到甜蜜與幸福。岑杏賢曾分享拍拖時Kelvin已對她百般寵愛，相信誕下仔仔以後幸福更是有增無減。

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