化妝水是女生1年4季必備的護膚品，化妝水需要每日使用，所以女生選購化妝水時都特別謹慎，否則輕易令皮膚出現過敏。而在日本有「美妝界奧斯卡」的@Cosme早前便公布「2020年下半年度@Cosme化妝水部門賞排行榜」，當中能進榜的化妝水都是深受@Cosme用家熱烈讚賞與推介，女生選購化妝水時不妨參考。

部分女生不喜歡敷面膜，卻喜歡用化妝水沾濕化妝棉充當面膜般來濕敷。(ayako.no.sukinamono@IG)

長戴口罩易誘發口罩肌，皮膚容易過敏長出暗粒粉刺，而化妝水便是一款可平衡臉部油脂與穩定肌膚狀態的好幫手。不過化妝水價格有平有貴，又是平日經常使用的保養品，若然不小心入手「雷品」便令銀包非常心痛。

日本@Cosme美妝網站每年都會兩度釋出「上下半年度@Cosme的美容大賞排行榜」，能夠入選的產品都是網站透過分析網站會員的用後感和評分而篩選得來。(@cosme)

日本@Cosme藥妝排行榜是女生入手藥妝品前的購物指南，而@Cosme定期釋出的排行榜亦有一定參考價值，特別是1年2度所釋出的部門賞排行榜，更是集結半年來網民真實點評與推薦心得。

以下@Cosme較早前公布的「2020年下半年度@Cosme化妝水部門賞排行榜」頭10位榜單中，不論專櫃品牌或小資女愛用的開架品牌化妝水均有上榜，當中更有4個開架品牌榜上有名，所以非常適合有預算限制的女生查閱，而當中被網民譽為日本4大神水之1的流金水亦撃敗上年被選為冠軍的極光水，相信下半年度的化妝水排名單，會令很多人跌破眼鏡？

【按下圖看】「2020年下半年度@Cosme化妝水部門賞排行榜」頭10位▼▼▼

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化妝水5大NG使用方法

買到一枝好用的化妝水固然有機會令膚質變好，但原來使用化妝水的手法與習慣也會令化妝水的功效未能達致最佳？甚至有機會令皮膚變差或變成過敏肌，而筆者便為大家集合5點網民常提到的「化妝水5大NG使用方式」，部分化妝水錯誤使用方法更是許多人慣用手法與習慣呢！

【按下圖看】網民提議到的「化妝水5大NG使用方式」▼▼▼

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同場加映：▼▼▼【按圖看】日本@Cosme除會定期推出由網站用家票選和評分最高的藥妝排行榜外，也會每半年公布各個類型化妝品與藥妝品的頭10位排行榜榜單，並眾多件藥妝產品中，分別各選出10件成為「綜合大賞」與「殿堂大賞」，當中上榜的產品除了專櫃品牌的產品外，更有不少是開架品牌。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】冬天最怕出現乾紋唇，所以一枝好用又備受網民推薦的護唇齒便非常重要，而日本日本樂天10大秋冬潤唇膏，當中有一款$28的隱世好物唇膏，不但保濕又減淡唇紋勝Chanel的潤唇膏？（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：@Cosme