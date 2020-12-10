【雙12優惠｜2020】雙12即將來臨，網上購物平台ZALORA正進行大減價；當中，最低4位數就能擁有一個CELINE手袋，怎能不入手？

「雙12」CELINE減至65折 指定款額外55折

「雙12」優惠已開展，CELINE手袋於ZALORA本身已設有低至65折優惠，指定款式更享額外55折。雖然沒有Box Bag、Belt Bag等大熱款式，但所提供的Borsa Donna款式，設計同樣簡約，適合搭配不同造型。

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ZALORA兩大折扣優惠 收貨退貨同樣方便？

ZALORA於是次雙12減價之中，共設兩個優惠，不限消費金額，只需購入指定商品，輸入優惠碼即能享有額外55折或6折優惠。選購商品時，會於下方列明該單品屬哪項優惠，非常貼心。

而且與平日一樣，訂單滿HK$299就能提供免費快速送貨，亦享30天内免費指定7-Eleven便利店或順豐站退貨服務。

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推介20款CHANEL迷你袋、小皮具，適合不同budget的女生，定價更低8千，同樣有仿珍珠鏈帶款式？＝＝＞2021年CHANEL春夏迷你手袋珍珠鏈帶大熱 20款經典迷你袋低至8千?

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CHANEL、Louis Vuitton、Gucci，以至Coach、Tory Burch等奢侈或輕奢侈品牌，紛紛推出背包。記者襄括20款2020年流行的IT Bag＝＝＞【名牌手袋】CHANEL經典背包有3千蚊替代款？20款大容量流行背包