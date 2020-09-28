美妝品牌每季都會推出新品，可「包色」購買絕對教人吃不消；要是預算有限，不妨考慮一些在網絡上存在高討論度，能媲美專櫃品牌的平價替代品。

SK-II R.N.A.立體緊緻精華霜HK$780／50g與Olay新生高效緊緻護膚霜HK$239／50g

SK-II R.N.A.立體緊緻精華霜是日本女生經常用到空瓶的護膚品之一。(yuuuko1129@Instagram)

SK-II R.N.A.立體緊緻精華霜一向廣受好評，具抗衰老成份修護肌膚，提升彈性與緊致度的同時發揮滋養作用。雖然質地比較濃稠，但當塗於臉上很快便能吸收，亦是日本女生經常用到空瓶的護膚品之一，部份油性肌膚的日本女生於Instagram分享指R.N.A.立體緊緻精華霜並不黏笠且保濕能力高；而有部份用家則在品牌官網留言指，即使開了一整晚空調，隔天的皮膚仍然保持水潤。

Olay新生高效緊緻護膚霜含五胜肽、長角果萃取等成份，能夠激發膠原增生與細胞更新，抑斑淡印同時打造水潤亮澤肌，新生高效緊緻護膚霜更分別獲得美國美妝雜誌Allure於2016年選為最佳面霜，想要達到保濕以及修護的小資女也可考慮。不過，品牌官方網站的用家評價則好壞參半，有部份用家認為比較乾，而且難以讓後續塗粉底時塗得均勻；亦有部份用家指使用過後可以滋潤一整晚，效果明顯，即使夏天使用也不黏笠。

La Mer Crème de la Mer精華面霜HK$800／15ml與NIVEA潤膚霜HK$48.5／250ml

La Mer Crème de la Mer精華面霜與NIVEA潤膚霜經常被討論。(lamerhkofficial@Instagram)

La Mer堪稱是貴婦品牌，其Crème de la Mer精華面霜更是品牌的皇牌產品之一，受許多女生的追捧；Miracle Broth活膚精華與Lime Tea酸橙茶成份為肌膚帶來深層保濕功效，更能舒緩敏感泛紅徵狀，特別適合乾性肌膚或在秋冬季使用。

NIVEA潤膚霜也是一個在網上經常被討論的護膚品，開架品牌卻是德國製造，成為賣點之一，利用天然甘油成份形成保護膜以滋潤肌膚，潤膚以外，不少網民都會推介一些另類用法，例如將潤膚霜厚敷當成面膜、髮尾油使用，價錢親民的關係，與La Mer精華面霜價格相差逾16倍，即使厚敷也不心痛。

熱愛研究與分享保養資訊，在YouTube Channel擁417K訂閱者的台灣YouTuber Dr.Ivan 6則曾進行實測比較兩者的功效，在20天內分別在左臉使用NIVEA潤膚霜，右臉使用La Mer Crème de la Mer精華面霜（兩者份量相同）。他表示20天後兩邊臉的膚質沒有明顯太大分別，再用上水份測試機檢查兩邊臉的保濕度，使用NIVEA潤膚霜的左臉保濕度為36%，而使用La Mer Crème de la Mer精華面霜的右臉保濕度為34%，兩者保濕功效不相伯仲。

不過，對於舒緩皮膚乾癢方面，Dr.Ivan 6就指使用La Mer Crème de la Mer精華面霜2至3天就能紓緩情況，而使用NIVEA潤膚霜的左臉則要約4至5天時間才能舒緩，不過勝在CP值高。

YSL ROUGE VOLUPTÉ SHINE #12 HK$295與TONY MOLY甜吻潤澤唇膏 (SOFT) RD03 HK$78

YSL ROUGE VOLUPTÉ SHINE系列受女生歡迎。 (flatlaylicious@Instagram)

不少女生都鍾情YSL唇膏，高滋潤度以及多色的選擇下，每每讓人擁有選擇困難症。ROUGE VOLUPTÉ SHINE系列採用經典的金管子設計，添加護唇油成份，質感輕薄且顏色亮澤，潤澤雙唇之餘亦不容易顯唇紋。

TONY MOLY為韓國女生喜愛的品牌之一，品牌出名價格親民，而且產品保濕效果卓著。甜吻潤澤唇膏分成SOFT與MATTE妝效，加入保濕成份，質感順滑，能締造水亮雙唇；同時，韓國女生也愛當作胭脂與眼影使用。

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GU日前宣布將推出全新化妝品「#4me by GU」，以親民價格、日本製造作為賣點，相信將會再度攻破一眾少女心＝＝＞（延伸閱讀）

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同樣為親民價品牌的6IXTY8IGHT近日也宣布推出首個彩妝系列「68 BEAUTY」，定價低至$59至$99，產品價格全部公開＝＝＞（延伸閱讀）