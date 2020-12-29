遊日除了藥妝店之外，不少女生也會到日本樂天市場購物，雖然因為疫情的關係未能到日本旅遊，但是網上一樣可以購買樂天市場的產品，而且還可以運送到香港。最近日本樂天網購平台就公佈了2020年最暢銷的護膚品排行10強，愛美的你千萬不要錯過了！

日本樂天10大熱賣護膚品中，保濕面霜及美白化妝水搶佔頭三甲位置，（laneige_kr@IG）

踏入冬天季節，肌膚變得更加脆弱，在寒冷的氣候下皮膚容易乾燥、缺水，因此冬天就更需要小心護理皮膚，護膚品也要根據皮膚變化而改變。在這次樂天市場的暢銷護膚品排行榜中，不但有各種種類的護膚品，包括化妝水、精華、面霜等等，而且都是以保濕、美白、改善膚質功效為主，總有一款能符合大家的需求，一起看看到底深得日本女生喜愛的護膚品牌都有哪些吧！

▼▼▼【日本樂天市場10大熱賣護膚品，按圖即看日本女生最愛好物！】▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

▼▼▼【同場加映：日本MUJI無印良品2020年熱賣王 必買5大美容好物 爽膚水再奪冠軍==>日本MUJI無印良品「2020年熱賣王排行榜」】▼▼▼

+ 28 + 28 + 28

▼▼▼【同場加映：韓國Glowpick 10大潤唇膏排行 凡士林得2名 $75韓牌奪冠擊敗勁敵==>韓國Glowpick 10大熱賣潤唇膏排行榜】▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼【同場加映：@COSME港日美妝大賞8件雙冠軍必入手之選 $58潤唇膏成口碑王==>「香港、日本@cosme美妝大賞」8大雙料冠軍名單公開！】▼▼▼