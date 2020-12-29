還沒到2021，沒想到 Jo Malone London 已突然推出2021年新年、情人節全新限定版香水，紅色透視樽身設計已經引人注目，加上全新香調，令人難以抗拒；好消息又豈止一個，Zara與調香師Jo Malone的合作系列也靜悄悄的把新香氣上市，到底哪一間分店出售呢？

Jo Malone London 將在2021年1月推出限定版香水。（品牌圖片）

Jo Malone London 推「緋紅罌粟」 赤紅樽身值收藏

每年Jo Malone London新年、情人節也會推出限定版香水，是一眾香水迷與Jo Malone 必搶之貨，今年Jo Malone London更不馬虎，不再只是把經典的English Pear & Freesia Cologne換上限量版包裝，而是推出全新香調緋紅罌粟芳醇香水「Scarlet Poppy Cologne Intense」，罌粟花香甜而神秘，大麥則充滿暖意，無花果散發迷人芬芳，感覺就是為約會而設的香氣，加上與去年秋季推出的「Poppy & Barley Cologne 罌粟花與大麥」一樣靈感來自去英倫田野，香水充滿着濃厚的英倫氣息。

Jo Malone London 全新香水包裝更十分迷人，紅色透視樽身配上紅色樽蓋設計，為平日高貴、簡約的，增添一番赤熱誘惑，另外，JML 燙金字標也不同以往，不用貼紙標籤，改為刻印字樣，非常特別。

▼▼▼按圖即看 Jo Malone London全新香水設計與香港發售日、售價▼▼

Zara X Jo Malone 再有新搞作 公開限定門市發售

讓人期待已久由Jo Malone London 創辦人 Jo Malone 主理「Zara Emotion」系列今年8月終於抵港，當時8款香氣開售第一天已罄。

▼▼▼按圖看看 Zara x Jo Malone 「Zara Emotion」香水系列8款香水與3種尺寸價錢▼▼▼

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剛剛， Jo Malone與Zara又靜悄悄在官網上推出了新香水系列「The Glace Collection」，包裝不再是走冷淡黑白透明樽身設計，而是改為充滿春夏氣息的糖果色系列，是次共有分別有3款香味：「Rose Marshmallow Candy」、「Hip Hop Red Apple」，與「Cherry Watermelon Ice 」，都較為清新、香甜的味道，系列同時推出了香氛蠟燭 ，價錢依舊親民，低至$139，不過不是每間分店有售，想購買便要留意一下。

▼▼▼按圖即看 Zara x Jo Malone 「The Glace Collection」香水系列價錢與發售門市▼▼

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