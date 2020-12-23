由文佳煐、車銀優和黃仁燁主演的《女神降臨》正在熱播，由於劇集是改編自同名人氣網路漫畫，未播出前便成為熱話；最令人驚訝是，《女神降臨》作者「貓咪」Yaongyi竟與漫畫女主角任朱靜的樣貌和身材超相似，大家都感到非常不科學，她便分享2個月減7KG的方法。

韓劇《女神降臨》是改編自同名人氣氛網路漫畫，找來新一代人氣演員文佳煐、車銀優和黃仁燁擔任男女主角；故事講述女主角任朱靜（文佳煐飾）的家人都像得標緻的，唯獨她不美，加上校園欺凌，因而感到自卑，後來她透過化妝，轉校後成為校園女神；在一次素顏下認識了高冷校草李修豪（車銀優飾），展開了一段愛與成長故事。

▼▼▼按圖即看《女神降臨》劇集與漫畫對比圖▼▼▼

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《女神降臨》作者「貓咪」Yaongyi一樣是美人。（meow91__＠instagram）

《女神降臨》作者樣貌、身材如漫畫般被質疑整形

自公開了作者「貓咪」Yaongyi，讀者都認為化妝後的「任朱靜」便是Yaongyi的原型，她同樣是位皮膚極好、濃眉大眼的美女，而且身材接近完美，170cm高的她，擁有超細的水蛇腰及蜜桃臀，令人懷疑，她是否靠後天整形，Yaongyi便在Instagram限時動態展示X光片反擊，證自己是靠努力練得一副好身材。

▼▼▼按圖即看《女神降臨》作者「貓咪」Yaongyi照片，與她反擊的X光片▼▼▼

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《女神降臨》作者分享2個月減7KG餐單 營養師：比168斷食更易實行？

其實，Yaongyi 曾經在漫畫連載期間，因為沒有好好休息管理身材，因而在1年間增重了7KG，連關節也逐漸出現問題，最後她休息2個月，靠着飲食控制與居家運動，由57KG減到50KG，練成現在漫畫般的身材；Yaongyi 也與大家分享她減肥時採用的餐單：

早餐：以咖啡、蛋白質奶昔、無糖乳酪等液體食物為主 午餐：大量補充蛋白質，如雞胸肉，以及堅果和番薯 晚餐：生菜、水果沙律、番茄等蔬果類

《女神降臨》作者「貓咪」Yaongyi身材接近完美。（meow91__＠instagram）

01女生找來澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）分析Yaongyi 的減肥餐單，她指對女性來說，能在2個月減7KG屬中上速度，成績不俗：「她的餐單飲食集中在中午、晚上吸收熱量，其實正達到『一天小輕斷食循環』的效果，比起完全進行168斷食，晚餐有一些纖維及微量碳水化合物可進食，是較易執行，適合晚上肚餓會較難入睡的朋友。」

但Yaongyi的餐單中有些缺點，如一般減重甚少推薦液體為主的餐單，因為液體滯留胃部的時間相對較短，陳曼婷建議可吃完整的水果，比起只會停留於胃部15分鐘的果汁，會有多2-4倍時間，她也建議餐單可作輕微調節：「早餐攝取足夠的水分對於增強飽腹感是十分重要，所以建議可以以原型食物為主，加入清水或脫脂乳製品作為伴餐；亦不建議空腹飲用咖啡，因為會刺激胃酸，對於腸胃比較脆弱及容易胃痛的人士會造成不適。」

▼▼▼另外，《女神降臨》作者「貓咪」Yaongyi 也有其他減肥小技巧，按圖看詳細介紹與營養師建議▼▼▼

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