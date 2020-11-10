【減肥方法】減肥，是女生的終身事業，坊間流傳不同減肥方法、明星減肥等，相信大家也會第一時間在Google搜尋其功效、可行性與如何操作。 根據Google搜尋器便得出了，2020年10個最多人搜索的減肥方法，當中營業師又會最推薦哪一個呢？

你曾在Google上搜尋過甚麼減肥方法？(Brooke Lark ／Unsplash)

2020年十大最高搜索量的減肥方法 哪款獲營養師評分最高？

網絡發達，更多人在網絡分享減肥方法，紛紛說「一星期減X KG」，到底哪一些才是真正有效？今年又流行哪一些減肥法？一同看看「Google大神」得出「2020年10大最高搜索量的減肥方法」。

01女生找來澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）為大家講解這10個方法，讓你找到一個最適合自己的。

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（資料來源：Redonline）