女神降臨｜文佳瑛整容級化妝靠韓國平價美妝　$170素顏霜成斷貨王

由文佳煐、車銀優和黃仁燁主演的《女神降臨》正在熱播，劇集因改編自同名人氣網路漫畫，未播出前便成為熱話；劇中，文佳煐要扮「醜女大翻身」，靠化妝技巧，成為校園女神。 當你以為文佳煐還在用Innisfree、3CE等？錯了，她用的是2019年才面世的新品牌，短短1年時間已成為韓國女生的愛牌。

文佳煐在《女神降臨》中扮醜角，再靠化妝成女神。（《女神降臨》劇照）

《女神降臨》整容級化妝 文佳瑛御用 韓國平價人氣彩妝新品

文佳瑛劇中飾演的任朱靜是典型的「醜女」，因而遇上校園欺凌，當她感到自卑之際，她決定透過Youtube 學習化妝，轉校後成為校園女神；提到靠化妝「醜女大翻身」，劇中當然用上不同的化妝品，當中最人氣莫過於新品牌Colorgram。

Colorgram在去年1月才推出，定價便宜，由KRW$3,500 - 24,000不等（約HK$25 - 172），包裝可愛、又與不同卡通聯名，加上在韓國著名美妝Youtuber Yeondukong介紹下，瞬間爆紅，成為韓國學生妹的新寵；當中，Multi Cube Palette是品牌的王牌產品，一盒可以完成眼影、胭脂、修容，方便又實惠，小巧輕盈的設計，適合女生上班、外出旅遊時放在手袋內、隨時補妝，符合劇中身為學生的文佳瑛使用。

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