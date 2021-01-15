渡邊直美是日本知名的搞笑藝人，體重估計超過250多磅的她，圓滾滾的肉肉身材，也是她一大的標記。早前渡邊直美在節目上示範「瘦面瑜伽」，驚人的效果瞬間掀起熱話！

日本諧星渡邊直美率真不做作的個性在圈内圈外都深受喜愛，沒有因為自己豐腴的身形感到自卑。（watanabenaomi703@IG）

日本諧星渡邊直美率真不做作的個性，在圈内圈外都深受大家喜愛，雖然她擁有豐腴的身形，但卻絲毫不為自己的身材而感到自慚形愧，在鏡頭前總是散發著自信的光芒。渡邊直美早前就在日本綜藝節目中，親身示範日本大熱的「瘦面瑜伽操」，全無偶像包袱的她，七情上面的做出每個動作，利用臉部肌肉做出誇張而趣怪的表情，依然搞笑力度十足！

渡邊直美示範「瘦面瑜伽」，表情趣怪卻指十分有效！（maimai kenzi@YouTube）

除了娛樂性豐富，令人意外的是瘦臉和消減雙下巴的效果也十分明顯！這套「瘦面瑜伽」其實是由日本著名的瑜伽老師間々田佳子所創，不但可以促進臉部血液循環，同時訓練到全臉的肌肉，達到瘦臉的效果，而且堅持做下去還可以減掉雙下巴。

隨著年齡增長，臉部肌膚開始鬆弛，雙下巴、法令紋等等都會慢慢浮現，除了用護膚品來拯救老化的肌膚之外，其實「瘦面瑜伽」，就像運動瘦身一樣，臉部肌肉通過運動可以幫助回復緊緻線條。渡邊直美更對比了做瑜伽前後臉部的變化，不但臉部線條變得明顯了，而且雙下巴也消失了。

渡邊直美進行「瘦面瑜伽」後，雙下巴不單馬上消失，臉形前後變化也十分明顯。（maimai kenzi@YouTube截圖）

【渡邊直美「3招瘦面瑜伽」教學，雙下巴馬上消失!】

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