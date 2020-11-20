現年35歲的鍾嘉欣(Linda)早前在個人YouTube頻道，向大家分享產後減肥瘦身秘訣。婚後育有一子一女的鍾嘉欣依舊美貌如昔，即使生了兩胎身材仍保持纖瘦，完全不像兩個孩子的媽媽。鍾嘉欣表示減肥成功要訣，原來就是每日做10分鐘「跳彈床運動」?

鍾嘉欣在個人YouTube頻道分享了自己產後減肥秘訣，就是每日做上10分鐘的跳彈床運動，(chungkayanlinda@ig)

鍾嘉欣說成為媽媽之後更注重身體健康，但是由於要照顧小孩已經非常忙碌，連到健身房或者出去做運動的時間都沒有，因此她都會選擇在家裡做運動，再配合清淡健康的飲食習慣，自然可以快速回復產前的苗條身形。鍾嘉欣表示她產後最常做的就是跳彈床運動，親證對於修身十分有效。

▼▼▼【鍾嘉欣產後身材依舊纖瘦「零走樣」?】▼▼▼

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鍾嘉欣youtube拍片教做「10分鐘彈床運動」減肥瘦身

鍾嘉欣表示彈床運動有助刺激淋巴系統，促進血液循環，同時有助清走身體內廢物排走毒素，但是平常在平地上彈跳不但較耗體力，而且動作不對會對膝蓋造成很大傷害，反而用跳彈床不但彈跳輕鬆，比起跑步更不會耗損膝蓋，運動過程也更有趣味。鍾嘉欣更表示跳彈床運動是有氧運動可有效燃脂，同時配搭手部和腿部的運動動作，還可以重點鍛鍊身體不同部位。

可能很多女生聽到「跳彈床」都會覺得是很高難度又很複雜的運動，但是其實只需要一張迷你彈床，不會佔家中太多位置，隨時也可以輕鬆做運動。鍾嘉欣更在youtube上拍片教大家「10分鐘彈床運動」的動作及要訣，更創作了silly LINDA CHUNG'S style 動作名稱，希望大家可以一邊跳，一邊享受當中的樂趣，一起動起來出一身汗！

▼▼▼【鍾嘉欣「10分鐘彈床運動」動作要訣公開！】▼▼▼

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資料來源 :10 mins Trampoline Work Out | Linda Chung