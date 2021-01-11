連詩雅(Shiga)初出道時受不少負面新聞影響，令不少觀眾對她留下「喜愛夜蒲」的形象，其後在唱歌及演戲上不斷努力發展。去年在TVB劇集《那些我愛過的人》的表現更獲大讚，成功「洗底」。除了成績有目共睹，連詩雅的纖瘦又緊致的身材一直也是談論焦點，畢直的大長腿，加上誘人的馬甲線和22吋小蠻腰，絕對是不少女生夢寐以求的身材！

出道10年連詩雅一直保持著纖瘦又結實的身材，對於身材管理十分嚴格。（shi_ga@IG）

30+連詩雅保持22吋小蠻腰秘訣

出道10年的連詩雅(Shiga)除了歌藝了得之外，她的演技也比起以往進步不少，不論是外形還是氣質上都比以前更加成熟有韻味，形象變得入屋貼地，不再只是化著大濃妝，更敢於素顏示人，形象變得討好健康。踏入32歲的連詩雅，比起以往更加嚴格管理身材，她曾經鬆懈過而發福至120磅，雖然肉眼看還是很瘦，但是身上卻多了很多「鬼祟肉」，還增添了一個小肚腩，因此她下定決心要減肥，成功把體重維持在105磅左右，而且身體線條也變得很漂亮。

連詩雅(Shiga)穿上黑色Sport Bra盡展結實線條，尤其是腰間的馬甲線令人非常羨慕。（shi_ga@IG）

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連詩雅(Shiga)小紅書「3分鐘無聲燒脂運動」教學

平常連詩雅(Shiga)會堅持做運動、健身來維持身材，原本身形纖瘦的她要瘦下來並不難，除了控制飲食之外，在疫情期間留在家的時候還會經常做一些燒脂的HIIT運動，不過通常有氧運動都需要很多跳躍的動作，因此為了不會騷擾到鄰居，連詩雅(Shiga)在小紅書上就分享了一套「3分鐘無聲燒脂運動」，即使半夜三更在家運動，也不會騷擾到屋企人或是樓上樓下的鄰居了！

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