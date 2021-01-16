韓國女星皮膚白皙又透亮，肌膚彷彿毫無瑕疵，即使素顏仍然光彩照人，讓人羨慕不已！孫藝珍、宋慧喬、IU及秀智等女神都曾分享過獨門洗面方法，十分注重肌膚保養的她們，每日都會仔細清潔肌膚再做保養，要皮膚好先要潔膚做得好。除了使用護膚品，洗面方法同樣重要，快來參考一下她們的潔面習慣吧！

韓國女星都擁有充滿「少女感」的肌膚，究竟她們平日怎樣清潔保養皮膚呢？（ssinz7@IG）

孫藝珍「檸檬水洗臉法」

39歲女神孫藝珍的皮膚像少女一般粉嫩細緻，即使拉近鏡頭也絲毫看不見毛孔，皮膚光滑細緻、閃閃發光，讓人十分羨慕的她的好膚質！過去，女神孫藝珍曾大方公開自己洗臉秘方，原來使用「檸檬」對美白嫩膚大有幫助？

女神孫藝珍是具代表性的「肌膚美人」，保養肌膚很有心得的她是如何維持水嫩肌膚呢？(yejinhand@IG)

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秀智「424洗臉法」

「國民初戀」秀智同樣是如牛奶般白滑肌膚的代表，充滿青春感的臉龐幾乎零瑕疵，擁有完美肌膚的秀智亦公開了自己自創的洗臉方法，依照「424」步驟潔面徹底清潔肌膚，方法一經公開就風靡韓國，誰不想擁有人人羨慕的秀智牛奶肌呢！

秀智擁有透亮白皙的牛奶肌膚，她的潔膚秘方是什麼呢？（skuukzky@IG）

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2021年人氣潔面乳排行榜

清潔臉部是保養的第一步，每日清潔肌膚能幫助洗走污垢、油脂等，讓毛孔變得乾淨清爽，所以每天洗臉都不能馬虎！選對好的潔面乳不但能夠幫助我們作深層清潔，還不會傷害刺激皮膚，讓膚質變得透亮細緻！台灣好物推薦網站「mybest」嚴選十大人氣潔面乳，最受歡迎的潔面產品有哪些？

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