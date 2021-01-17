張栢芝護膚｜張栢芝已是三子之母，近年雖然沒有影視作品推出，而且工作集中於大陸發展，香港的觀眾仍然留意她的動向；踏入39+1大半年，早前在社交媒體上分享40歲的體會，更大喊：「40才是人生最燦爛的時光。」她把事情看得更開，不過對於護膚、養生，她絕不讓步，難怪還可保持美貌不變，她不時更會在網絡上分享護膚心得，最近天氣乾燥得很，不如學學張栢芝是如何護膚？

40歲的張栢芝保養得宜。（cecilia_pakchi_cheung@instagram）

40歲張栢芝化身美容達人 分享乾燥天氣護膚

出道超過20年，人生也走完上半場的張栢芝年齡上已是40歲，但她的容貌與當年17、8歲出道時並沒有太大變化，還是皮膚白皙、精神飽滿，身材更是一樣纖瘦，與同年的女士相比，的確有些不科學，難怪是圈中凍齡美魔女之一。

40歲的我，平和而有色彩。不抱怨，不執拗。依然對這個世界興趣盎然。 張栢芝

然而，能保持樣貌、肌膚在好狀態，絕對是要下苦工的；相信許多女生都知道在不同天氣、季節下護膚程序要跟着改變才能保養得宜，像踏入冬季，天氣乾燥，張栢芝也轉了一套護膚程序，更與大眾分享。

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除了冬日護膚，張栢芝也在不同的社交平台分享自己的保養技巧和日常飲食餐單，化身美容達人，掀開明星凍齡的「秘密」，如果想與張栢芝一樣保持美貌，不妨從日常的小習慣做起，便不用再羨慕女明星。

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